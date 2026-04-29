VCT 2027 revoluciona VALORANT Esports con formato abierto y más torneos globales

El competitivo de VALORANT está a punto de cambiar para siempre. Riot Games anunció que el VCT 2027 (VALORANT Champions Tour) adoptará un nuevo modelo centrado en torneos con acceso abierto, eliminando barreras y ampliando las oportunidades para equipos de todo el mundo.

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El cambio más importante es la introducción de clasificatorias abiertas, lo que permitirá que cualquier equipo pueda competir por un lugar en eventos internacionales como Masters y Champions. Esto marca un giro clave respecto al sistema anterior, dando paso a un ecosistema más competitivo, dinámico y meritocrático.

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A partir de 2027, las ligas tradicionales serán reemplazadas por las Copas del VCT, torneos presenciales que definirán a los mejores equipos de cada región. Estos eventos ofrecerán rutas directas de clasificación hacia competencias internacionales y contarán con finales en distintas ciudades del mundo.

En total, el circuito incluirá más de 20 torneos al año en más de 16 ciudades, fortaleciendo la presencia global del esports y acercando la experiencia en vivo a más fans. Además, se repartirán más de 6 millones de dólares anuales en premios, junto con apoyo financiero para viajes y participación en eventos internacionales.

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El nuevo sistema también introduce un modelo de asociación de dos años. Los equipos asociados recibirán beneficios como pagos base garantizados, bonificaciones por rendimiento y contenido dentro del juego, como cápsulas de equipo para que los fans puedan apoyarlos directamente.

Por su parte, los equipos no asociados tendrán más oportunidades que nunca, con acceso a premios, incentivos económicos por desempeño y múltiples caminos para llegar a la élite competitiva.

Según Leo Faria, este cambio busca que “cada partida importe” y que cualquier equipo tenga la posibilidad real de alcanzar el escenario internacional.

Con este nuevo enfoque, el VCT 2027 apunta a convertirse en uno de los ecosistemas más abiertos y emocionantes del esports global.