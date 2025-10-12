Veljko Paunovic estaría muy cerca de volver a la Liga BBVA MX con uno de los cuatro grandes

Veljko Paunovic es un viejo conocido del futbol mexicano. El entrenador serbio ya dirigió en Chivas y también en Tigres; ahora suena para llegar a los Pumas de la UNAM. Según algunos medios de comunicación, resaltan que Paunovic, después de ser despedido del Real Oviedo de España, estaría en el radar de la Liga BBVA MX.

En Pumas no la están pasando bien, ni en la Liga BBVA MX ni en los amistosos. El fin de semana perdieron ante el Cruz Azul en un duelo de preparación por el parón de la Fecha FIFA. Efraín Juárez no encuentra la brújula de los de la UNAM y, si los malos resultados continúan, posiblemente al término del campeonato sea despedido.



Un mal torneo de Pumas y Efraín Juárez

Los Pumas ocupan el décimo lugar en la general del Apertura 2025. Aún están en puestos de repechaje, pero un descuido los puede dejar fuera. Con 13 puntos de 36 posibles, producto de tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas, Efraín Juárez y sus pupilos no pueden seguir perdiendo unidades.

Los rivales directos de Pumas son el Atlas, León, Mazatlán, Chivas y Juárez. Estos equipos pelearían los boletos del repechaje en el cierre de la competencia. El calendario de los Universitarios luce complicado, pues se mide ante Monterrey, San Luis, León, Xolos y cierra con Cruz Azul.

Veljko Paunovic ya conoce el futbol mexicano

Veljko Paunovic llegó a Chivas en octubre de 2022. Fernando Hierro le dio la oportunidad al entrenador serbio para que tomara las riendas del Guadalajara. En el primer torneo, todo era miel sobre hojuelas; llegaron hasta la final. Eliminaron al América en semifinales, pero en la gran final perdieron ante los Tigres.

Del Guadalajara se fue sin pena ni gloria. Después de algunos torneos, los Tigres decidieron contratarlo. El entrenador mantuvo a los felinos por buen camino, pero jamás logró trascender y, en una decisión extraña, la directiva le dio las gracias y nombró a Guido Pizarro su nuevo estratega.