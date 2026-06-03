Veljko Paunovic vuelve a dirigir en México

Hace poco menos de dos años Veljko Paunovic estaba en los Tigres de la UANL, hoy, tras una serie de episodios, el estratega balcánico dirije a la Selección de Serbia que será el rival del combinado mexicano en el Nemesio Diez. Todos los caminos llegan a México, el ex director técnico de las Chivas del Guadalajara volverá a pisar uno de los estadios en la Liga MX en busca de ser un bueno sinodal para el combinado que comanda Javier Aguirre.

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El 2 de marzo de 2025 fue el último día de Paunovic como estratega de los Tigres y poco después tomó las riendas del Real Oviedo en el futbol español. Lamentablemente para su causa, no completó la temporada y fus sustituído por Guillermo Almada. El 13 de diciembre de 2025 tuvo su primer partido al mando de Serbia y cayó 0-2 contra Inglaterra en las eliminatorias mundialistas.

Tres días después, obtuvo su primr triunfo con su país tras derrotar 2-1 a Letonia, sin embargo, se quedó sin opción de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la fecha FIFA de marzo, fue goleada por España 3-0 y después venció 2-1al combinado de Arabia Saudita. En su más reciente choque, cayó sorpresivamente por 3-0 en contra de la debutante en Mundiales; Cabo Verde.

México vs Serbia por TV Azteca Deportes

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Este cotejo desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca será el último partido amistoso antes de que los pupilos de Javier Aguirre se vean las caras contra la Selección de Sudáfrica el jueves 11 de mayo, en lo que significará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.