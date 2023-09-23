Los ‘poderes’ con los que Saúl ‘Canelo’ Álvarez buscará la victoria ante Jermell Charlo

Estas son claves con la que Saúl ‘Canelo’ Álvarez buscará la victoria ante Jermell Charlo en su pelea del próximo sábado 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada

Por: Azteca Deportes

Tags relacionados
Canelo Álvarez