¡Victoria Celeste! Cruz Azul vence 2-0 al Atlas y consigue su primera victoria del Clausura 2026

Cruz Azul consigue su primera victoria del Clausura 2026 al vencer 2-0 al Atlas, en su primer partido del torneo como local en el Estadio Cuauhtémoc.

Con goles de Gabriel Fernández y José Paradela, los Celestes pitan fuertemente y suman sus primeros tres puntos del encuentro.

Por otra parte, Atlas consigue su primera derrota del torneo.

Este miércoles 14 de enero del 2026, continua la actividad de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer partido del día es el Cruz Azul vs Atlas.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Tigres oficializa salida de una de sus joyas en pleno Clausura 2026

Aquí podrás seguir totalmente en vivo y gratis las jugadas y momentos más destacados de todo el encuentro entre Cruz Azul vs Atlas.

El encuentro entre Cruz Azul vs Atlas se disputará en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 17 horas tiempo del centro de México, en un encuentro muy parejo entre dos clubes que buscan poder llevarse los tres puntos.

La Máquina llega de perder en su primer partido del torneo al caer 2-1 ante León. Mientras que Atlas logró ganar por la mínima 1-0 ante Puebla, por lo que buscará mantenerse invicto en el torneo.

