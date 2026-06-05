México vs Serbia: Ver EN VIVO y GRATIS el partido amistoso en el Nemesio Díez; marcador online
Disfruta de la transmisión del juego de México vs Serbia, partido amistoso que se disputará en el Estadio Nemesio Díez
Este jueves 4 de junio del 2026, se enfrentan México vs Serbia en el último partido amistoso de la Selección Mexicana previo a disputarse la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se disputará en el Estadio Nemesio Díez en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.
- México vs Serbia
- Hora: 20 horas tiempo del centro de México
- Dónde: Estadio Nemesio Díez
Así puedes ver el México vs Serbia EN VIVO
El encuentro de México vs Serbia lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.
El juego tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.