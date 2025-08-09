deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Leagues Cup 2025
Nota

Los juegos de Cuartos de Final de la Leagues Cup que transmitirá TV Azteca

Conoce los partidos que TV Azteca Deportes transmitirá de los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Balón de la Leagues Cup 2025
Iván Vilchis
Leagues Cup 2025
Compartir

El 20 de agosto del 2025, se van a disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 y aquí te decimos los juegos que TV Azteca transmitirá totalmente EN VIVO y GRATIS.

Para los Cuartos de Final, los choques se acomodaron de la siguiente forma: Liga BBVA MX 1 vs MLS 4, Liga BBVA MX 2 vs MLS 3, Liga BBVA MX 3 vs MLS 2, Liga BBVA MX 4 vs MLS 1. Dejando los partidos de 4tos de Final de la siguiente forma:

  • Toluca (1 Liga MX) vs Orlando City (4 MLS)
  • Pachuca (2 Liga MX) vs LA Galaxy (3 MLS)
  • Tigres (3 Liga MX) vs Inter Miami (2 MLS)
  • Puebla (4 Liga MX) vs Seattle Sounders (1 MLS)

Estructura de LEAGUES CUP 2025 | INÉS SAINZ | TV Azteca Depoortes

Te puede interesar ¿Cuándo son los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025?

El partido que transmitirá TV Azteca Deportes de los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Tras llevarte la emoción de varios partidos de la Fase de Grupos de la Leagues Cup totalmente EN VIVO y GRATIS, para los Cuartos de Final, podrás ver un encuentro totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete.

El juego que podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete es el Seattle Sounders vs Puebla, con el mejor análisis y narración. El partido se disputará en punto de las 21 horas tiempo del centro de México

  • Seattle Sounders vs Puebla - 9:00 PM (Tiempo de la CDMX) transmisión por el canal de Azteca Siete.

Un encuentro muy llamativo pues se enfrentan el primer lugar de la tabla de equipos de la MLS con un paso perfecto de tres victorias, que es el Seattle Sounders contra Puebla que logró dos victorias y entrar en el cuarto lugar de la tabla de la Liga BBVA MX.

Puebla FC
Toluca FC
Pachuca
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Leagues Cup 2025
El pronóstico IA para el Tigres vs Inter Miami | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
El pronóstico de Inteligencia Artificial para el Toluca vs Chicago Fire | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Rayados hizo el ridículo en su partido de debut de la Leagues Cup 2024 | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Pronóstico IA para el Rayados vs Austin de Leagues Cup | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
¿Por qué es buena la Leagues Cup para la Liga BBVA MX? | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
¿Un equipo mexicano está obligado a ganar la Leagues Cup? | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Pronóstico de la IA para el Chivas vs San Jose Earthquakes | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Las ventajas y desventajas de la Leagues Cup para la Liga BBVA MX | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Derrota en su debut en Leagues Cup: ¿Qué pasó con Pumas? | Summer Show
×
×