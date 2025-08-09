Los juegos de Cuartos de Final de la Leagues Cup que transmitirá TV Azteca

El 20 de agosto del 2025, se van a disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 y aquí te decimos los juegos que TV Azteca transmitirá totalmente EN VIVO y GRATIS.

Para los Cuartos de Final, los choques se acomodaron de la siguiente forma: Liga BBVA MX 1 vs MLS 4, Liga BBVA MX 2 vs MLS 3, Liga BBVA MX 3 vs MLS 2, Liga BBVA MX 4 vs MLS 1. Dejando los partidos de 4tos de Final de la siguiente forma:

Toluca (1 Liga MX) vs Orlando City (4 MLS)

Pachuca (2 Liga MX) vs LA Galaxy (3 MLS)

Tigres (3 Liga MX) vs Inter Miami (2 MLS)

Puebla (4 Liga MX) vs Seattle Sounders (1 MLS)

El partido que transmitirá TV Azteca Deportes de los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Tras llevarte la emoción de varios partidos de la Fase de Grupos de la Leagues Cup totalmente EN VIVO y GRATIS, para los Cuartos de Final, podrás ver un encuentro totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete.

Ellos son los goleadores de #LeaguesCup2025 😎 pres. by @ATT ALL OF THEM will play the knockout round! 🔥 pic.twitter.com/Udnd2Pbvai — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025

El juego que podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete es el Seattle Sounders vs Puebla, con el mejor análisis y narración. El partido se disputará en punto de las 21 horas tiempo del centro de México



Seattle Sounders vs Puebla - 9:00 PM (Tiempo de la CDMX) transmisión por el canal de Azteca Siete.

Un encuentro muy llamativo pues se enfrentan el primer lugar de la tabla de equipos de la MLS con un paso perfecto de tres victorias, que es el Seattle Sounders contra Puebla que logró dos victorias y entrar en el cuarto lugar de la tabla de la Liga BBVA MX.