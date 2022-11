Ver gratis Países Bajos vs Qatar EN VIVO | Mundial Qatar 2022

El equipo local buscará su primera victoria. No te pierdas por pantalla de Azteca 7, El Canal del Mundial, el partido entre Países Bajos vs Qatar, en punto de las 9:00 AM (tiempo del centro de México), con los mejores narradores de este país.

Los anfitriones ya están eliminados de la justa invernal, pero buscarán el que sería su primer triunfo en una Copa del Mundo ante el equipo naranja, que llega como líder del Grupo A, con cuatro unidas, luego de derrotar a Senegal y empatar contra Ecuador; los europeos amarran su pase si ganan o empatan.

Por su parte, los qatarís cayeron por pizarra de 2-0 frente a “La Tri”, y luego perder contra los africanos por pizarra de 3-1, duelo en el que consiguieron su primer tanto en la historia de los Mundiales

¿Horario y dónde ver Países Bajos vs Qatar EN VIVO? Mundial Qatar 2022

No te pierdas el Países Bajos vs Qatar EN VIVO por el Canal del Mundial, Azteca 7, en punto de las 9:00 AM (tiempo del centro de México), con los mejores narradores del país, desde la sede de la justa