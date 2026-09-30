La primera decisión del AZ Alkmaar tras el partidazo de Mateo Chávez en México

México igualó 1-1 con Perú en el segundo juego de Rafa Márquez como entrenador. El partido dejó highlights y goles, y también tuvo a un claro mejor jugador del campo de juego: Mateo Chávez. Tras este encuentro, el AZ Alkmaar, su equipo, tomó una primera decisión.

México parece ir encontrando lo que el nuevo entrenador pide. Además, mientras que un jugador que era pretendido por América y Chivas fue de los mejores del campo de juego, Mateo Chávez fue elegido como el MVP. Su actuación generó una rápida reacción de su club en Europa. Como primera decisión, el AZ Alkmaar le dejó un mensaje al lateral de 22 años.

El mensaje del AZ Alkmaar para Mateo Chávez

Luego del empate de México ante Perú, el AZ Alkmaar utilizó sus redes sociales para destacar la actuación del lateral izquierdo. El club neerlandés publicó un mensaje en el que confirmó que Chávez fue elegido como el Hombre del Partido.

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“¡Mateo es el Hombre del Partido!”, escribió el AZ Alkmaar, que también destacó que el mexicano recibió ese reconocimiento después del empate 1-1 frente al combinado peruano.

🇲🇽 Mateo is the Man of the Match!



🙌 Mateo Chávez played for Mexico in the 1-1 draw with Peru, earning Man of the Match honours!#AZAlkmaar #SomosMexico #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/JJLdLWyuMn — AZ (@AZAlkmaar) September 30, 2026

La publicación sirvió como primera reacción del equipo europeo tras la actuación del futbolista de 22 años. Chávez fue titular y tuvo participación importante durante el encuentro disputado por la Selección Mexicana.

Los números de Mateo Chávez en México vs. Perú

El lateral izquierdo terminó como el jugador mexicano con más duelos ganados, con cinco. También fue primero en regates exitosos, con dos, y en recuperaciones, con cinco.

Además, registró cinco acciones defensivas, cifra que lo colocó segundo entre los futbolistas de la Selección Mexicana. Estos números acompañaron la elección de Chávez como MVP del encuentro.

La trayectoria de Mateo Chávez en México y en el AZ Alkmaar

Chávez se formó en las Fuerzas Básicas de Chivas antes de continuar su carrera en el futbol europeo. Con el AZ Alkmaar acumula 41 partidos, 26 como titular, 2 goles y 5 asistencias.

El lateral también disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con México. En aquella competencia participó en un partido y marcó un gol. Ahora, en una nueva etapa de la Selección Mexicana, volvió a recibir protagonismo y fue reconocido como la figura ante Perú.

