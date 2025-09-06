Ver GRATIS y EN VIVO la pelea de box de Óscar Valdez vs Ricky Medina

Óscar Valdez sube al ring para enfrentarse a Ricky Medina. Este sábado 6 de septiembre, el boxeador mexicano se presenta en el Domo Binacional de Nogales, Sonora, función que promete grandes emociones, pues significa el regreso de Valdez a Hermosillo desde 2013.

VE ÓSCAR VALDEZ VS RICKY MEDINA EN VIVO

En una pelea pactada en las 130 libras, el mexicano regresa a los cuadriláteros luego de haber perdido ante Emmanuel Navarrete por el campeonato mundial de peso superpluma de la OMB.

Óscar Valdez encara la pelea con una marca de 35 combates, 32 victorias, 24 de ellas por la vía del nocaut y tres derrotas. Por su parte, su rival, Ricky Medina, tiene una racha de 19 peleas con 16 triunfos, nueve nocauts y tres combates perdidos.

La pelea de Óscar Valdez vs Ricky Medina la vas a poder ver en vivo a través de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes acompañado de la mejor transmisión en la Casa del Boxeo.

