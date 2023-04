Verstappen amenaza con retirarse por ‘Checo’ Pérez

El actual líder en la clasificación de pilotos de la temporada 2023 de la Fórmula 1, Max Verstappen, sorprendió por sus declaraciones previo al Gran Premio de Azerbaiyán: el piloto neerlandés aseguró que podría dar por terminada su carrera dentro del máximo circuito por los constantes cambios que hay dentro de los fines de semana de carrera, situaciones que generar ventajas a otros competidores; entre ellos, Sergio ‘Checo’ Pérez.

Para la cuarta carrera del calendario, en el circuito callejero de Azerbaiyán, el fin de semana de competición será mediante la modalidad de sprint: el viernes habrá una ronda de práctica y clasificación, el sábado la segunda práctica y la carrera sprint y, finalmente, el domingo se realiza la competencia que determina el orden de salida tras la actividad del día previo.

Las palabras de Max Verstappen donde amenaza con retirarse

Para un medio portugués, el bicampeón del mundo, ante la modalidad del Gran Premio de Azerbaiyán, contestó lo siguiente: “Creo que eso es mucho mejor para la emoción. Naturalmente, espero que no haya demasiados cambios; de lo contrario, no lo haré, no estaré aquí por mucho tiempo”.

Actualmente, Max Verstappen tiene un contrato con la escudería Red Bull hasta la campaña 2028 y recibe, por año, 50 millones de euros, lo que lo convierte en el piloto mejor pagado de la máxima categoría del automovilismo.

Por otra parte, a sus 25 años de edad, el piloto neerlandés está en su novena campaña dentro de la Fórmula 1; en su momento fue uno de los competidores más jóvenes en disputar los Grandes Premios y actualmente es bicampeón de la categoría.

Max Verstappen por su tercer título de la Fórmula 1

En la campaña 2023 de la Fórmula 1, el piloto neerlandés de 25 años de edad busca su tercer título de la categoría luego de ganar en 2021 y 2022. En caso de conseguirlo, igualaría a Lewis Hamilton como el competidor más reciente en acabar campeón en tres años consecutivos: el britanico acabó campeón en 2017, 2018, 2019; además, en 2020 también se llevó los máximos honores.