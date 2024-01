Lo ha visto todo el mundo: Xavi EXPLOTA por polémica victoria del Real Madrid

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, declaró después de sacar el triunfo ante Betis en el Benito Villamarín que todo el mundo ha visto cómo se produjo la victoria del Real Madrid sobre el Almería, marcada por la polémica y por la intervención del VAR en tres ocasiones que permitieron la remontada del conjunto dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.

Xavi dijo en conferencia de prensa que se queda con las palabras del técnico del cuadro del Almería, Gaizka Garitano, que si hablan los entrenadores les sancionan, “pero lo ha visto todo el mundo”.

Te podría interesar: Guillermo Ochoa se hunde junto con el Salernitana en la Serie A

“Ya dije que va a ser muy difícil ganar esta Liga, lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy”, apuntó el exjugador de la selección española.

Los errores arbitrales que han perjudicado al Barcelona

Vucetich lanza crítica por falta de oportunidades

Xavi hizo repaso de errores arbitrales a su juicio que habían perjudicado al Barcelona. “Me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Rafinha que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla, el gol de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla. Son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más”, señaló.

“No son excusas, son realidades, son situaciones en el minuto 95 que nos salen cruz siempre. Hoy hay que hablar del partido del equipo, contento, satisfecho y a seguir trabajando. Este es el camino”, comentó el técnico barcelonista.

Sobre el triunfo ante Betis donde se decidió a favor del Barcelona en los minuto finales del encuentro, Xavi señaló que debieron “sentenciar antes”, pero señaló que es “un paso importante en un estadio donde no había ganado nadie esta temporada, con jugadores jóvenes y personalidad”.

Te podría interesar: ¿Ayuditas? César Montes manda mensaje tras polémica victoria del Real Madrid sobre el Almería

“Estábamos muy bien, con el partido controlado. Dominamos muchísimo y se nos complicó por una jugada puntual en la que no se entendieron Iñaki y Araújo, un rechace, una posible falta a Pedri. Ese gol nos puso tensos, vino rápido el empate y luego volvimos a dominar”, explicó.

Xavi Hernández debuta a Pau Cubarsí de 16 años

Sobre el debut de Pau Cubarsí, apuntó que “es un futbolista muy capacitado, no parece que tenga 16 años, está muy centrado, responsable, con personalidad”.

“Creo que no ha perdido ni un balón, creo que va a marcar una época, como Lamine, de 16 años. Seguimos construyendo y cuando hablas con ellos te das cuenta de su madurez. Son el presente y el futuro del club”, aseveró.