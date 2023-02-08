Una victoria Fuera de Este Mundo para los Saints | Lo Inésperado

En 2005, Estados Unidos sufrió uno de los desastres naturales más brutales en su historia. El Huracán Catrina tocó tierra en el estadio de Lousiana y miles de personas quedaron devastadas. Cinco años más tarde, un inquebrantable Nuevo Orleans seguía peleando por levantarse; sus preciados Saints al mando de Drew Brees se enfrentaban a los Colts del legendario Peyton Manning.

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La patada corta que cambió la historia del Super Bowl XLIV

Al inicio del tercer cuarto, los Santos de Nuevo Orleans recuperaron el balón tras el engaño en la patada de despeje, que terminó siendo una patada corta. Gracias a ella, los de la Flor de Lis, regresarían al partido.

Posteriormente, la intercepción de Tracy Porter que terminaría en touchdown, sellaría la victoria para los Saints.

Esta victoria, no era solo de la ciudad del Jazz, sino de toda Louisana, que resurgió una vez más.

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