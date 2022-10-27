VIDEO: Revive el gol de Cristiano Ronaldo vs Sheriff | Europa League

Volvió Cristiano Ronaldo, reapareció 'El Bicho'. El Manchester United enfrentó al Sheriff en la Jornada 5 de la Europa League, donde el astro portugués consiguió anotar en la goleada de 3-0.

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Revive el gol de Cristiano Ronaldo frente al Sheriff en la Europa League

Tuvieron que pasar 81 minutos para que CR7 apareciera en el marcador. Aunque primero se perdió un par de jugadas muy claras, e incluso consiguió marcar, pero por posición adelantada ese tanto no contó.

En un centro desde la banda derecha, el portugués remató de cabeza, donde el arquero rival alzancó a detenerlo, pero en el rebote, Cristiano Ronaldo sacó un derechazo que se incrustó en las redes del Sheriff, y así sentenciar el encuentro en la Europa League.

Así va el Manchester United en la Europa League

Con la victoria de este jueves, los Red Devil´s llegaron a 12 unidades, que los tienen en el segundo sitio del Grupo E, después de cuatro triunfos al hilo, y un descalabro en la primera fecha de esta temporada.

Su lugar en los 16vos de lugar ya era un hecho, pero el triunfo confirmó, que Cristiano Ronaldo y el Manchester United seguirán peleando por el título de la Europa League.

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¿Cuantos goles ha marcado Cristiano Ronaldo en la Temporada?

Con el gol ante el Sheriff, CR7 llegó a tres tantos en la temporada. Dos en el torneo continental y uno en la Premier League. De hecho, su cliente favorito en el certamen europeo ha sido su rival de esta tarde, pues el par de tantos que suma ha sido frente a ellos. En tanto en el liga inglesa, su anotación fue frente al Everton, el pasado 9 de octubre.

Con esto, el seleccionado portugués espera llegar en ritmo a su quinta Copa del Mundo, en Qatar 2022, la que probablemente sea la última. Ronaldo debuta en la justa invernal el próximo 24 de noviembre cuando se midan a Ghana.