VIDEO: Así fue el quinto gol de Luis Suárez en la MLS ante el New York City

Este sábado 30 de marzo del 2024, el conjunto del Inter Miami se vio las caras ante el New York City FC en la fecha seis de la MLS, el partido se disputó en punto de las 5:30 horas tiempo del centro de México en el Estadio Chase.

Es el tercer encuentro que disputa el equipo de Beckham sin poder contar con Lionel Messi por su lesión. Acumula un empate y una victoria. A pesar de la baja tan importante, el Inter se las ha ingeniado para seguir compitiendo y la llegada de Suárez les ha beneficiado mucho pues el uruguayo logró marcar su quinto gol en la MLS ante el New York City.

La anotación se dio desde un balón parado en el que el centro fue al primer palo y con un gran desmarque del uruguayo, logró rematar de cabeza cambiando la trayectoria del esférico y poniéndolo hasta el segundo poste.

That man Luis Suarez! 😤

His 5th goal on a dime from Julian Gressel opens the scoring for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/ieF98h7sYY

— Major League Soccer (@MLS) March 30, 2024