VIDEO: El golazo de Messi con el Inter Miami tras ser eliminados por Rayados

Este sábado 13 de abril del 2024, el conjunto del Inter Miami regresó a la actividad en la MLS luego de ser eliminados entre semana por el conjunto de Rayados en los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup.

El Inter visitó en la fecha ocho de la MLS al conjunto de Sporting Kansas City y Lionel Messi se hizo presente en el marcador al minuto 51 para marcar el segundo gol del Inter de una espectacular forma.

Te puede interesar: Pollo Briseño explica porque el Athletic Club tiene su playera y le dedican porras

El argentino inició de titular el encuentro ante el Sporting Kansas City y al minuto 18 logró marcar diferencia para el primer gol del Inter pues terminó asistiendo a Diego Gómez. Todo se dio gracias a la gran visión de Messi y de ponerle un pase preciso para dejarlo mano a mano al arquero.

Messi’s vision. Gomez’s finish.

All tied up at Arrowhead Stadium! This game so far... 😮‍💨

📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/UH54jHwdQs pic.twitter.com/c4MkVaeVSW

— Major League Soccer (@MLS) April 14, 2024