VIDEO: Gallardo estalla al sacar su estampa en el álbum de Qatar 2022

La emoción y euforia por llenar el álbum de Qatar 2022 está a todo lo que da, pues ahora Jesús Gallardo, jugador de Rayados, mostró su reacción al sacar la estampa con su rostro, hecho que lo hizo estallar de emoción al verse con el uniforme de la Selección Mexicana.

Personas alrededor de todo el mundo están haciendo hasta lo imposible por llenar el álbum del Mundial, pues aunque no es algo barato, es una ilusión que renace cada 4 años, por lo que Gallardo no ha sido la excepción.

Te recomendamos: VIDEO: Maestra pide estampa de Cristiano Ronaldo por puntos extras

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

Jesús Gallardo saca su estampa de Qatar 2022

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Jesús Gallardo mostró el momento en que abrió muchos sobres de estampas, donde le salieron jugadores interesantes, pero él esperaba un cromo en especial: el suyo.

Twitter

Después de algunos minutos, el jugador de Rayados abre otro sobre y ahí pudo ver su cara, por lo que comenzó a gritar de emoción y a celebrar junto a otras personas que lo acompañaban en el filme, hecho que se volvió viral.

Te recomendamos: VIDEO: Así podrías llenar ‘gratis’ el álbum del Mundial de Qatar 2022

“Ya salí, ahora sí… ¡eeeeehhhhhh! ¡Sí, vamooooooooos! ¡Vamos, conchesumadre… vamoooos!”, gritó Jesús Gallardo, mientras lanzaba sobres ya abiertos, estampas y basura al aire para celebrar.

Normalmente los aficionados esperan sacar a jugadores como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi en el álbum del Mundial, más si se trata de las versiones especiales, pero en el caso de Jesús Gallardo él sólo quería tenerse a sí mismo para la colección.

De momento no se sabe si Jesús Gallardo estará o no en la lista final del Tata Martino para el Mundial de Qatar 2022, pues aún restan varias semanas por delante para conocer a los 26 jugadores aztecas que nos van a representar, por lo que si no se aparece, Panini sacará una serie actualizada con quien tomaría su lugar.