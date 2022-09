VIDEO: Padre roba estampa de su hija para llenar álbum de Qatar 2022

Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, y con la salida del álbum oficial de estampas, muchos aficionados están haciendo de todo con tal de llenarlo; desde ofrecer cifras altas de dinero como robarle sus faltantes a sus hijos, como este hombre, que le hurtó a su hija para completar a Argentina.

Como cada 4 años, la marca Panini lanza el álbum oficial de estampas del Mundial, mismo que, al inicio, contiene una predicción de los mejores jugadores de cada selección y que podrían ir a la justa, pero si alguno no llega a ir, lanzan una ‘mini colección’ con los cromos faltantes.

Padre le roba estampa a su hija y completa a Argentina

A través de redes sociales se hizo viral un curioso video y es que un hombre husmea el álbum de su hija para ver qué futbolistas le han salido, con la sorpresa de que ella tiene al único jugador que le falta para completar el cuadro de Argentina.

Como se aprecia en el filme, este hombre ya tiene la estampa de la plantilla completa, el escudo de la Selección de Argentina y a todos los jugadores, menos a uno, Rodrigo De Paul, mismo que su hija sí tiene, por lo que procede a robársela.

Titter/@PaniniSportMx

“Me faltaba 1 figurita para completar a Argentina y de repente veo el álbum de mi hija y… hay Dios, me voy a ir al infierno. Vamos a despegarla con mucho cuidadito… me voy al infierno, me voy al infierno. Ahora pegamos con mucha delicadeza… miren, miren quién completo a Argentina. Perdón hija, pero era necesario”, mencionó.

Como es bien sabido, la estampa de Lionel Messi es de las más valiosas que hay en este álbum de Qatar 2022, por lo que la tiene sin pegar.

En redes sociales recibió muchos comentarios donde lo atacan, pues ‘robarle a su hija no está bien’, pero otro sector le ‘aplaudió’, pues creen que ‘todo se vale con tal de llenar el álbum’. ¿Ustedes de qué lado están?