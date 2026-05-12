Estos son los videojuegos que ayudan a los niños a estimular su cerebro

A pesar de las constantes críticas que algunos videojuegos han recibido en los últimos años debido a su alto contenido de violencia e imágenes sensibles, la realidad es que existen otros títulos que, lejos de ello, tienen la capacidad de ayudar a los más chicos del hogar.

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La estimulación del cerebro en niños y adolescentes es fundamental en su crecimiento, y, en función a este hecho, existen algunos videojuegos que destacan por tener algunas características claras con las cuales estos infantes pueden mejorar sus habilidades mientras se divierten.

¿Qué características deben tener los videojuegos que estimulan el cerebro de los niños?

De acuerdo con información del portal TyC Sports, existen algunas características que deben tener ciertos juegos que tienen como función principal estimular el cerebro de los niños. Posiblemente, la más importante es que estos requieran una planificación duradera; es decir, que no se resuelvan de forma sencilla.

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Super Mario 3D World art posted on Nintendo Today!



One of the best 3D Platformers of all time! pic.twitter.com/161ArRitXB — Stealth (@Stealth40k) May 4, 2026

Bajo este contexto, videojuegos que tengan rompecabezas interactivos que tiendan a desafiar la lógica de los niños suelen ser muy importantes en esta situación. Del mismo modo, aquellos que sugieran un reto fuerte como crucigramas o, bien, encontrar algo en un espacio específico, también son importantes.

Aquellos simuladores simples o videojuegos de memoria con patrones visuales que requieran de un nivel de estrategia más elevado pueden servir en este ámbito. Por ello, expertos consideran que títulos como Starcraft, Civilization, Portal 2 o Super Mario 3D World pueden ser relevantes para los niños.

Los videojuegos y su importancia en el tiempo de uso

Por supuesto que la importancia de estos videojuegos, así como su funcionalidad en la estimulación del cerebro, deriva directamente de la cantidad de tiempo que se utilicen al día. Por tal motivo, se recomienda que no sobrepasen un horario desmedido, pues de lo contrario las consecuencias podrían ser adversas.