Estos son los videojuegos favoritos de Emma Stone y Ryan Gosling, estrellas de Hollywood

Hollywood cuenta con estrellas que han destacado gracias a los papeles que tienen en experiencias cinematográficas, en productos para la televisión o las plataformas de streaming; sin embargo, también lo han hecho por el cariño que sienten a distintos videojuegos a lo largo de su vida.

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Un par de ejemplos de lo anterior son Ryan Gosling y Emma Stone, dos de los actores más codiciados que existen en la actualidad que, en el pasado, han demostrado el amor que sienten por esta industria. Ante ello, ¿te has preguntado cuáles son sus videojuegos favoritos?

¿Cuáles son los videojuegos favoritos de Emma Stone y Ryan Gosling?

Fue a través de un video en YouTube del creador Josh Horowitz que se dieron a conocer detalles respecto al cariño de algunas estrellas de cine por el mundo de los videojuegos. Sin duda, esta información logró hacerse viral de inmediato gracias a la nostalgia que estos actores mostraron en sus respectivas respuestas.

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If the fall doesn't kill you...



He will.



PITFALL. Only in theaters May 29. pic.twitter.com/SJGjLOt8Xq — Bloody Disgusting (@BDisgusting) April 29, 2026

La revelación generó mucha curiosidad, sobre todo, en estos dos actores y sus respectivas respuestas. Y es que Ryan Gosling, conocido por interpretar distintos personajes en películas como La La Land y Barbie, se decantó por Pitfall, un atari que guarda relación con el inicio de la era gaming.

Emma Stone, por su parte, también ha formado parte de proyectos realmente interesantes como la misma La La Land; además, declaró que su videojuego favorito es Donkey Kong Country, el cual también tuvo su auge principal durante la década de los 90’s a nivel mundial.

¿Los videojuegos de antaño son los favoritos de los actores de Hollywood?

Otros nombres del mundo del espectáculo, como Rebeca Ferguson, aseguraron que sus videojuegos favoritos son el Mario Kart 64, el Super Mario 64 y el Crash Bandicoot, lo cual refuerza la idea de que los títulos de antaños son los favoritos para esta clase de personalidades.