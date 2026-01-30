Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage debuta en Nintendo Switch 2 este marzo

SEGA confirmó que Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage se lanzará en Nintendo Switch 2 el próximo 26 de marzo de 2026, marcando un momento histórico para la franquicia con su debut en una plataforma de Nintendo. Esta edición representa la versión más completa y refinada del clásico juego de lucha en 3D, pensada tanto para veteranos competitivos como para nuevos jugadores.

Uno de los pilares de esta entrega es el cross-play completo, que permitirá enfrentamientos en línea entre usuarios de Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam. A esto se suma la implementación de rollback netcode, una característica clave para garantizar combates fluidos y precisos en partidas competitivas. SEGA también confirmó nuevos movimientos y combos, ajustes de balance y mejoras sustanciales en el modo de entrenamiento, reforzando el enfoque competitivo del título.

Antes del lanzamiento oficial, los jugadores podrán probar el juego mediante una beta abierta que comenzará el 18 de febrero, enfocada en evaluar el rendimiento de los servidores y la estabilidad del juego en entornos multiplataforma. Para participar en Nintendo Switch 2 será necesario contar con una suscripción activa a Nintendo Switch Online.

Las reservas ya están disponibles, tanto en formato digital como físico. Como incentivo, todas las ediciones de Nintendo Switch 2 incluirán sin costo adicional un objeto de personalización “Genesis”, inspirado en el icónico hardware de SEGA, utilizable por los 19 personajes base del roster.

La edición digital estándar tendrá un precio de $19.99 USD, mientras que la 30th Anniversary Edition estará disponible por $49.99 USD e incluirá, además del juego base, el Legendary Pack, el Yakuza Series Collaboration Pack, trajes especiales por el 30.º aniversario, una colección de la banda sonora, títulos de clasificación e ilustraciones de preproducción. La edición física, también a $49.99 USD, ofrecerá el mismo contenido e incluirá un póster a doble cara con arte clásico de la franquicia.

Con este lanzamiento, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage no solo celebra tres décadas de historia, sino que se posiciona como una propuesta sólida dentro del ecosistema competitivo actual. El 26 de marzo, la lucha técnica y precisa de Virtua Fighter llega a una nueva generación de jugadores en Nintendo Switch 2.