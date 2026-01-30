Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage debuta en Nintendo Switch 2 este marzo
La legendaria saga de lucha 3D llega por primera vez a una consola de Nintendo con cross-play total, rollback netcode y una beta abierta que arranca en febrero
SEGA confirmó que Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage se lanzará en Nintendo Switch 2 el próximo 26 de marzo de 2026, marcando un momento histórico para la franquicia con su debut en una plataforma de Nintendo. Esta edición representa la versión más completa y refinada del clásico juego de lucha en 3D, pensada tanto para veteranos competitivos como para nuevos jugadores.
Karla Robles (Cheil México): cómo las marcas pueden crear experiencias auténticas para gamers
Te puede interesar: Esports World Cup 2026: Riad se prepara para el evento competitivo más grande de la historia
Uno de los pilares de esta entrega es el cross-play completo, que permitirá enfrentamientos en línea entre usuarios de Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam. A esto se suma la implementación de rollback netcode, una característica clave para garantizar combates fluidos y precisos en partidas competitivas. SEGA también confirmó nuevos movimientos y combos, ajustes de balance y mejoras sustanciales en el modo de entrenamiento, reforzando el enfoque competitivo del título.
🎮 Virtua Fighter llega a Nintendo Switch 2 el 26 de marzo 🥋🔥— TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) January 30, 2026
La icónica saga de peleas debuta en la consola con toda su precisión y competitividad ⚡👊
¿Listo para pelear en la palma de tu mano? 🎮✨#VirtuaFighter #NintendoSwitch2 #FightingGames #GamingNews #AztecaEsports pic.twitter.com/WHNDEqHz9b
Antes del lanzamiento oficial, los jugadores podrán probar el juego mediante una beta abierta que comenzará el 18 de febrero, enfocada en evaluar el rendimiento de los servidores y la estabilidad del juego en entornos multiplataforma. Para participar en Nintendo Switch 2 será necesario contar con una suscripción activa a Nintendo Switch Online.
Las reservas ya están disponibles, tanto en formato digital como físico. Como incentivo, todas las ediciones de Nintendo Switch 2 incluirán sin costo adicional un objeto de personalización “Genesis”, inspirado en el icónico hardware de SEGA, utilizable por los 19 personajes base del roster.
Te puede interesar: Pros y contras de Undisputed, el videojuego de box que ha dividido a los usuarios
La edición digital estándar tendrá un precio de $19.99 USD, mientras que la 30th Anniversary Edition estará disponible por $49.99 USD e incluirá, además del juego base, el Legendary Pack, el Yakuza Series Collaboration Pack, trajes especiales por el 30.º aniversario, una colección de la banda sonora, títulos de clasificación e ilustraciones de preproducción. La edición física, también a $49.99 USD, ofrecerá el mismo contenido e incluirá un póster a doble cara con arte clásico de la franquicia.
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
Con este lanzamiento, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage no solo celebra tres décadas de historia, sino que se posiciona como una propuesta sólida dentro del ecosistema competitivo actual. El 26 de marzo, la lucha técnica y precisa de Virtua Fighter llega a una nueva generación de jugadores en Nintendo Switch 2.