Wario World llega a la Nintendo Switch 2; ¿cómo y cuándo jugar este juego clásico?

¡ Nintendo lo hizo de nuevo! Y es que, como parte de las estrategias que la consola tiene para atraer a más usuarios en este cierre del año, recientemente se confirmó la llegada de Wario World, uno de los juegos más importantes en la historia, a la Nintendo Switch 2. ¿Qué hay que saber al respecto?

La llegada de Wario World a la Nintendo Switch 2 se da tan solo horas después de que la consola confirmara la ampliación en su catálogo de juegos de la Nintendo 64, lo cual sugiere una doble gran noticia para sus fanáticos. Ante ello, es preciso que sepas todo lo relacionado con este nuevo lanzamiento.

¿Wario World llega a la Nintendo Switch 2?

Cuando nadie lo esperaba Nintendo lanzó, contra todos los pronósticos, un Paquete de Expansión de Switch Online para la Nintendo Switch 2 a través del arribo de Wario World, un videojuego con más de 20 años de vigencia que sigue siendo de los favoritos por chicos y grandes por igual.

Ready to rumble with Wario? You’d BETTER be ready! Throw punches, charge through crowds, and pummel foes in Wario World, available now on #NintendoSwitch2 for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members. pic.twitter.com/mlpu3YLP7p — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 11, 2025

El arribo de Wario World a la Nintendo Switch 2 será a través de un diseño en alta definición como, en su momento, fue con la GC. Ante ello, este juego podrá ser disfrutado por los millones de fanáticos que cuentan con la suscripción en la Switch 2, la consola más vendida que hubo en este 2025.

Cabe mencionar que el World Wario no es más que el gran rival que Mario Bros tiene en las consolas; sin embargo, con el paso de los años este personaje llegó a tener un cariño especial, por lo que ahora, lejos de verse como su enemigo, no es más que otra opción para los amantes de los videojuegos.

¿Cuándo se estrenó oficialmente el Wario World?

Wario World fue lanzado en junio del 2003 en Europa antes de su arribo a otras partes del mundo, y se trata de una aventura protagonizado por el propio Wario, quien tiene como objetivo principal recuperar su hogar y su dinero mismos que le fueron arrebatados por Black Jewel, villano de este videojuego.