Warner revela escena eliminada en The Batman con la aparición de Joker

La película The Batman continúa siendo un éxito en taquillas y ahora, el director del largometraje, Matt Reeves, hizo público un video en el que se puede ver una escena eliminada protagonizada por el Joker interpretado por el actor irlandés, Barry Keoghan.

En la escena se observa al Caballero Oscuro en la cárcel de Arkham para encontrarse con un preso. Durante la secuencia con el Joker, el villano habla de forma irónica sobre su primer aniversario.

Escena eliminada de The Batman protagonizada por el Joker

Robert Pattinson, quien le da vida a Batman en la nueva película de Warner Bros, entrega los mensajes y enigmas del Acertijo al Joker y el Guasón asegura conocer al nuevo asesino en serie señalando que tiene mucho en común con el Caballero de la Noche.

Con el cabello pintado de verde y su icónica risa, el Joker no revela pistas para ayudar a Batman a atrapar al Acertijo, no obstante, lo único que se da a entender es que los asesinatos en Gotham son por motivos políticos.

Cabe recordar, que en la película únicamente se muestra al Acertijo hablar con el Joker tras ingresar a la cárcel de Arkham. Sin embargo, Batman no se encuentra con el villano en ese momento.

The Batman destrona a Joker en taquillas

La nueva cinta de Batman dirigida por Matt Reeves sigue apoderándose de las taquillas alrededor del mundo. Desde su estreno hasta principios de marzo, la película ha logrado un récord internacional al superar los 500 millones de dólares.

Y es que tan solo en su primer fin de semana, The Batman registró 258 MDD, logrando establecer un récord para Warner Bros en tiempos de pandemia. La cinta es superada únicamente por Spider-Man: No Way Home y 007: No Time to Die.

