Fue el mejor defensor de la Liga BBVA MX; hoy jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su selección

La Liga BBVA MX hará acto de presencia en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo por los mexicanos que formarán parte de la Selección, sino también por los jugadores extranjeros que se colaron a sus respectivas escuadras prácticamente de último minuto.

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Uno de ellos es Willer Ditta, considerado el mejor defensor de la Liga BBVA MX que ha vivido un par de días por demás preciosos para él. Y es que, tan solo después de haber sido campeón del Clausura 2026 con Cruz Azul, recibió el llamado para formar parte de la Copa Mundial de la FIFA con su selección.

Ditta, de ser campeón de la Liga BBVA MX a jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026

El zaguero central colombiano, quien vino de menos a más en la temporada, se coló de último minuto a la convocatoria de la Selección de Colombia con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde el cuadro sudamericano enfrentará a Uzbekistán, el Congo y Portugal.

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Cabe mencionar que la convocatoria de Ditta con Colombia es un tanto sorpresiva, pues este no fue incluído en la última lista antes de la más reciente. Ante ello, el jugador de Cruz Azul se dice listo para vivir su primera experiencia mundialista de la mano de su Selección.

Tristemente, este presente no es el mismo para otros jugadores colombianos que radican en la Liga BBVA MX y que no estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre ellos destacan elementos como el propio Kevin Mier de Cruz Azul, así como Álvaro Angulo de Pumas y Cristian Borja del Club América.

¿Willer Ditta podría salir de Cruz Azul para el próximo torneo?

Con 29 años de edad, y después de convertirse en el mejor defensor de la Liga BBVA MX, no se descarta que Willer Ditta salga de Cruz Azul si es que logra tener un Mundial impresionante con su Selección, esto pese a que en el pasado declaró que le encantaría retirarse en La Noria.