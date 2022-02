Boxeador Wladimir Klitschko critica los planes de Vladimir Putin

Los ataques rusos del presidente de esta nación Vladimir Putin, han sido señalados y desacreditados en el mundo, sumándose a las críticas el ucraniano ex boxeador, Wladimir Klitschko quien ha dado su postura en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Klitschko, en una carta que dirigió al pueblo ucraniano desde la capital Kiev, “la capital de un país en guerra, un país que está siendo atacado e invadido por todas partes”, y abundó que “no es la ‘guerra de Ucrania’, es la guerra de Putin”.

Klitschko, señala que hay una violación al derecho internacional

El ex púgil Klitschko, considera que “es una flagrante violación del derecho internacional”, y afirma que “Putin quiere poner en tela de juicio el equilibrio geopolítico en toda Europa, sueña con ser el defensor de los pueblos eslavos, vivan donde vivan, y quiere restaurar un imperio caído cuya desaparición nunca ha aceptado”.

Sascha Steinbach/Bongarts/Getty Images DUESSELDORF, GERMANY - JULY 21: Wladimir Klitschko poses on the pitch after a press conference at Esprit-Arena on July 21, 2015 in Duesseldorf, Germany. (Photo by Sascha Steinbach/Bongarts/Getty Images)

Vladimir Putin vive en un pasado fantaseado, afirma Klitschko

Agregó que el presidente está convertido en un personaje que fantasea, sobre un pasado positivo, que nunca existió de ese modo.

“Mira a nuestro continente con gafas distorsionadas, las gafas de un pasado glorioso fantaseado. Sin embargo, esta megalomanía tiene implicaciones muy reales. El modo de vida europeo está amenazado, la libertad de los pueblos para tomar sus propias decisiones está amenazada, así como la democracia”, comentó.

Klitschko subrayó que “el pueblo ucraniano es fuerte”. “Y se mantendrá fiel a sí mismo en esta terrible prueba. Un pueblo que anhela la soberanía y la paz. Un pueblo que considera al pueblo ruso como sus hermanos. Sabe que en el fondo no quiere esta guerra. El pueblo ucraniano ha elegido la democracia. Pero la democracia es un régimen frágil. La democracia no puede defenderse por sí misma; necesita la voluntad de los ciudadanos, el compromiso de todos. Básicamente, no hay democracia sin demócratas”, abundó.

Klitschko busca defender a su pueblo ucraniano

Además, señala que Ucrania, se defenderá con todas sus fuerzas y lucharán “por la libertad y la democracia” agregando un rotundo mensaje: “Tú también puedes actuar. Que el miedo no nos embargue; no nos quedemos congelados. Putin dispara a las ciudades ucranianas, pero apunta a nuestros corazones y, sobre todo, a nuestras mentes. Quiere crear dudas y confusión y, por tanto, inacción. Tú puedes hacer algo movilizándote y organizando grandes manifestaciones. Haz que se escuche tu voz. Haz que se escuche la voz de la democracia. Di alto y claro que el derecho internacional y la democracia están siendo atacados, que la guerra es el mayor mal y que la vida es sagrada. Di también que aunque la solidaridad es buena, el apoyo es mejor. Di que hay que detener la marcha del imperialismo ahora. Después de todo, ¿a quién le tocará después de Ucrania?”.





Sentenció que esta locura de Putin debe de ser detenida por los gobiernos opositores, para que esto se detenga pronto, pensando en aplacar a Rusia y al presidente que encabeza estos movimientos.