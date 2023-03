The world is a vampire NWA vs AAA: lo que tienes que saber del evento

Este sábado se celebra el festival de música The world is a vampire en el Foro Sol, el cual tendrá el gran agregado de un evento de lucha libre en el que estará la National Wrestling Alliance conocida como NWA enfrentando a Lucha Libre AAA, en el que habrán cuatro campeonatos del mundo en disputa.

El líder de la banda estelar Smashing Pumpkins, es el músico Billy Corgan, quien es un gran aficionado a la lucha libre, por lo que desde el 2017 compró a la NWA con la intención de ponerla en los primeros planos a nivel global.

En ese ambicioso intento, ha traído a lo más selecto de la NWA a México para luchar ante AAA a la par del festival musical. Pero el nivel de la cartelera llama la atención y no es solamente una actividad más que podrán hacer los asistentes; los luchadores son campeones, de alto perfil, internacionales y con la experiencia y preparación para dar una gran exhibición.

Esta es la cartelera de The world is a vampire NWA vs AAA

Título mundial NWA: (C) Tyrus vs Daga

NWA vs AAA mano a mano: Trevor Murdoch vs Psycho Clown

NWA World Tag Team: (C) Bestia 666 y Mecha Wolf vs Vampiro y Blue Demon Jr

Campeonato de tercias AAA: (C) Sansón, Cuatrero y Forastero vs Thom Latimer, Chris Masters y Kratos

NWA world women’s championship: (C) Kamille vs Flammer

NWA Single match: Sal the Pal vs Jack Cartwheel

NWA vs AAA mixed match: Aron Steven y Natalia Markova vs Arez y La Hiedra

NWA vs AAA lucha de parejas: Homicide y Cyon vs Kommander y Octagón Jr.

Lo que tienes que saber del evento The World is Vampire

El evento de este sábado 4 de marzo, se celebrará en el Foro Sol de la Ciudad de México, con bandas como: The Smashing Pumpkins, Interpol, Turnstile, Peter Hook & The Light, Deafheaven, The Warning, Ekktacy, Chelsea Wolfe, Margaritas Podridas, In the Valley Below, El Shirota, Acid Waves.

Los primeros conciertos comienzan a las 2:20 de la tarde, repartidos en dos escenarios. El escenario A, estará ubicado en el Foro Sol, y el escenario B, a las afueras del Foro Sol, en una de las curvas del Autódromo.

Los Smashing Pumpkins estarán tocando de las 11:00 PM hasta la 1:00 AM del domingo.

La lucha libre en esta presentación entre NWA y AAA, tendrá dos horarios. La primera parte será a las 3:00 PM y la segunda tarde a las 6:00 PM.

El ring y la presentación de los luchadores, estará instalado en el acceso principal al Foro Sol.