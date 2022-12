Wout Weghorst rompe el silencio sobre el “qué mirás bobo” de Lionel Messi

Países Bajos y Argentina disputaron uno de los partidos más tensos del Mundial de Qatar 2022… la albiceleste fue empataba sobre el final por el delantero Wout Weghorst tras una jugada prefabricada, por lo que el encuentro tuvo que irse al tiempo complementario, para terminar con el pase de Lionel Messi desde los penales.

Argentina se impuso desde los once pasados, pero el partido terminó con los ánimos muy elevados tras varios conatos de bronca en el partido. Lionel Messi se encaró con Louis Van Gaal sobre el final, ocasionando la molestia del astro de la Albiceleste que tuvo un episodio en la zona mixta con el delantero de Países bajos.

¿Quién es favorito entra Argentina y Francia? | Protagonistas Extra

Te puede interesar: ¿Cuándo debuta Guillermo Ochoa con el Salernitana en Serie A?

¿Qué pasó en la zona de prensa con Lionel Messi y Weghorst?

Con el partido ‘en ebullición’ aún, Lionel Messi estaba por dar sus sensaciones para un medio argentino, cuando vio entrar a la zona de presa a Wout Weghorst, y tras intercambiar mirada… El diez de la selección Albiceleste profirió la famosa frase: “Qué mirás bobo, andá pa’ allá bobo”, palabras que le dieron la vuelta al mundo.

QUÉ MIRÁS BOBO

ANDÁ PA ALLÁ BOBO pic.twitter.com/s2D1lbOhj5 — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) December 9, 2022

Las palabras de Weghorst sobre el incidente con Messi

El jugador neerlandés disputó con su club, el Besiktas de Turquía un partido tras la Copa del Mundo y al final del encuentro ante el Sanliurfaspor, el artillero de la selección habló sobre su incidente con Lionel Messi.

“La pelea con Messi, tuve mis momentos con él, creo que él estaba un poco sorprendido al verme, no le gustó pero no me gusta hablar de otras personas, tengo mucho respeto por él, es uno de los mejores jugadores”, dijo el delantero.

Reuters

El futbolista neerlandés dio su versión del altercado en zona mixta

“Quería mostrárselo (el respeto) al final del partido pero él no estaba abierto a eso, él seguía enojado, puedo verlo como un buen beneficio para mí que ahora sabe mi nombre”.

Sin más, el delantero del Besiktas restó importancia a los hechos aduciendo que en la cancha todos son iguales

“Para ser honesto, no me importa quién estaba ganando al final, en mi cabeza solo había un ganador, y éramos nosotros. En la cancha, todos son iguales, no importa si juegas contra Lionel Messi o si juegas contra Burak, lo mismo hoy, para mí todo mundo es lo mismo. Pelearé por todo lo que tengo y también está lo que no hice en la cancha”, expresó Weghorts.