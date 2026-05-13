Los dos entrenadores españoles que podrían dirigir al Chelsea

Chelsea ha comenzado a perfilar su búsqueda de entrenador para el próximo ciclo y, entre los nombres que más fuerza han tomado, aparecen Xabi Alonso y Andoni Iraola. Medios en Europa reportan que ambos técnicos están en la lista de candidatos que el club londinense analiza para su banquillo, aunque todavía no existe una decisión final ni un favorito cerrado.

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En el caso de Xabi Alonso, la opción ha ganado tracción por su perfil y por el trabajo que realizó en Bayer Leverkusen, donde se consolidó como uno de los entrenadores jóvenes más cotizados de Europa. En Inglaterra indican que Chelsea ve en él el currículum más fuerte entre los candidatos evaluados, y señalan incluso que el club ha sostenido conversaciones positivas con el técnico español, aunque sigue revisando otras alternativas.

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Por su parte, Andoni Iraola también figura entre los nombres que Chelsea sigue de cerca. El entrenador del Bournemouth anunció a mediados de abril que dejará el club al final de la temporada, una situación que lo coloca en el radar de varios equipos importantes. Su estilo ofensivo y el crecimiento que mostró con el conjunto de la Premier League lo han convertido en una opción seria para Stamford Bridge, de acuerdo con los reportes recientes.

¿Qué otras opciones tiene el Chelsea para su entrenador la próxima temporada?

Además de Alonso e Iraola, otros técnicos como Marco Silva, Oliver Glasner, Cesc Fàbregas y Filipe Luís también han sido mencionados en la conversación, lo que confirma que Chelsea mantiene abierta una búsqueda amplia antes de definir a su próximo estratega. Por ahora, la directiva continúa evaluando perfiles y no ha anunciado una decisión oficial.

Es importante mencionar que el banquillo del Chelsea ha tenido muchos cambios de manera repentina en las últimas campañas, por lo que no han logrado establecer un proyecto adecuado para la importancia que tiene el equipo de Stamford Bridge.

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