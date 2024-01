Xavi FRACASÓ y no pudo evitar la “maldición” del Barcelona

Xavi Hernández se convierte en el último entrenador que sucumbe a la presión del banquillo del Barcelona, que desde la salida de Pep Guardiola en 2012 ha tenido siete técnicos en doce temporadas sin contar a los interinos.

“Ser entrenador del Barça es desagradable y cruel. Sientes que te faltan el respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo y esto es un desgaste terrible a nivel de salud mental. La energía va bajando hasta que no tiene sentido continuar”, fueron las palabras de Xavi Hernández al anunciar su salida del equipo al terminar esta temporada.

El desgaste provoca la salida de Pep Guardiola

La falta de energía y el desgaste que provoca el dirigir al Barcelona fueron, precisamente, los argumentos que Pep Guardiola expuso para abandonar el cargo, en la última de sus cuatro campañas de la etapa más exitosa en la historia del club.

“Me he desgastado mucho, me he vaciado y necesito llenarme”, aseguró el actual técnico del Manchester City, en la que también apuntó a la difícil gestión de una plantilla que por aquel entonces lo había ganado todo. “Nos haremos daño”, profetizó.

‘Tito’ Vilanova, enfermo de cáncer

Guardiola fue relevado en el cargo por su auxiliar, Francesc ‘Tito’ Vilanova, que pese a ganar la Liga se vio obligado a dejar el puesto al término de la campaña 2012-2013 para luchar contra el cáncer que acabaría con su vida en 2014.

‘Tata’ Martino, sin pena ni gloria

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino fue el sucesor y la aventura duró una temporada. Después de empatar en la última jornada liguera ante el Atlético de Madrid y perder el título en favor de los colchoneros.

“Lamento profundamente no haber alcanzado los objetivos que el club había trazado en el inicio de temporada”, confesó Martino tras una temporada en el que Barcelona ganó la Supercopa de España.

Luis Enrique, ganador de la Champions League

Luis Enrique vivió una etapa exitosa con Barcelona del 2014 a 2017, con un balance de dos Ligas, tres Copas del Rey, una Supercopa de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Champions League.

Con todo, el técnico español optó por no renovar su contrato.

“El motivo de mi decisión es por la manera que tengo de vivir esta profesión, intensamente y constantemente buscando soluciones. Eso significa pocas horas de descanso. Necesito descansar”, se sinceró Luis Enrique, relevado en el cargo por Ernesto Valverde.

Ernesto Valverde fracasa en torneos europeos

Tras ganar dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España en sus dos primeras temporadas, pero minado por los descalabros del equipo en Champions League, el técnico fue destituido el 13 de enero de 2020 después de la eliminación en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

Quique Setién, sin títulos para el Barcelona

Poco después llegó Quique Setién, confeso admirador de Johan Cruyff. Sin embargo, la eliminación en los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Munich con un escandaloso marcador global de 2-8 precipitó su salida ese mismo verano.

Ronald Koeman sustituido por Joan Laporta

Luego de cerrar la primera temporada sin títulos desde la 2007-2008, el Barcelona contrató a Ronald Koeman, que ganó la Copa del Rey en su campaña de estreno, pero los malos resultados y el pobre juego del equipo llevaron al presidente Joan Laporta a despedirlo el 27 de octubre 2021.

Xavi Hernández tira la toalla

Xavi Hernández llegó al banquillo del Barcelona, con el equipo en la novena posición del campeonato y al borde de la eliminación en la fase de grupos de la ‘Champions'. Aunque no pudo evitar lo segundo, enderezó el rumbo en el campeonato y acabó en la segunda posición del La Liga.

En la siguiente temporada, Barcelona se proclamó campeón de la Liga y la Supercopa de España, hitos que sugerían la consolidación del técnico y el crecimiento del equipo. Sin embargo, ocho meses después de cantar el alirón en el RCDE Stadium, Xavi tiró la toalla.