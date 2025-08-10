¡Inesperado pero glorioso! Las Águilas conquistan un título que nadie veía venir

Contra todo pronóstico, el Crystal Palace se coronó campeón de la Community Shield 2025 tras vencer al Liverpool en una emocionante tanda de penales (2-2 / 3-2) en Wembley. El conjunto londinense, dirigido por Oliver Glasner, logró así su segundo título oficial en apenas tres meses, luego de haber conquistado la FA Cup en mayo al vencer al Manchester City.

El partido comenzó con dominio de los Reds, que se adelantaron gracias a Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong. Sin embargo, Palace respondió con carácter: Jean-Philippe Mateta empató desde el punto penal al 17 y Ismaïla Sarr igualó nuevamente al 77 tras una asistencia de Adam Wharton. En la tanda de penales, el arquero Dean Henderson fue figura al detener dos disparos, mientras que Mohamed Salah falló el suyo enviándolo por encima del travesaño. Justin Devenny convirtió el penal decisivo que selló el título.

¿Cuándo se fundó el Crystal Palace?

Este triunfo representa un gran éxito para el club del sur de Londres, que hasta este año solo contaba con una Full Members Cup en su palmarés. Fundado oficialmente en 1905 (aunque con raíces que se remontan a 1861) el Crystal Palace ha vivido una historia marcada por altibajos, ascensos y descensos, pero también por una afición fiel y una identidad combativa.

¿Cuántos títulos tiene el Crystal Palace?

Con esta victoria, las Águilas suman ahora tres títulos nacionales: Full Members Cup (1991), FA Cup (2025) y Community Shield (2025).

El equipo juega sus partidos como local en Selhurst Park, un estadio con capacidad para 25,456 espectadores, y ha logrado consolidarse en la Premier League en la última década. Bajo la dirección de Oliver Glasner y con una plantilla joven y dinámica, el Crystal Palace inicia la temporada 2025-26 con una inyección de confianza y la ilusión de seguir haciendo historia.

