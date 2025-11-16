Estos dos delanteros mexicanos se convirtieron en goleadores de su equipo en Uruguay; ¿quiénes son?

En la actualidad el alcance internacional de muchos perfiles de futbolistas les permite ser elegibles para distintas selecciones nacionales. Por ello, labores como la de Andrés Lillini se han elogiado en demasía en tiempos recientes a nivel selecciones nacionales. Y en Uruguay ya se tienen localizados dos delanteros mexicanos que podrían dar el salto en breve a un club importante que los catapulte a la consolidación de su trayectoria como profesionales. Estos son los casos de Diego Abreu y Xavier Biscayzacú.

¿Quiénes son estos dos delanteros mexicanos que juegan en Uruguay?

Hay algunos futbolistas que todavía rondan por ahí con la etiqueta de desconocidos, sin embargo estos dos nombres son parte de segunda generación de futbolistas. Ante eso, es claro que hay una cobertura mediática en esta etapa de sus vidas que están peleando por convertirse en referentes. Ambos nacieron en México pero también representan a la selección uruguaya.

Finalizando el 2025 con su club, el Defensor Sporting, ambos acumularon anotaciones que les pusieron como prospectos importantes para el futuro inmediato. El hijo del Loco Abreu marcó 8 goles entre todos los torneos jugados en la actividad sudamericana. Por su parte, el hijo de Gustavo Biscayzacú cerró el año con seis anotaciones.

¿Cómo ha sido la carrera de ambos delanteros mexicanos?

El primer caso es el de Diego Abreu. El nacido en CDMX tiene 22 años y se desempeña como centro delantero. Inició su etapa formativa con Defensor Sporting. Y desde 2023 probó suerte con las inferiores de Botafogo y la Sub-23 de Toluca. Sin embargo, todo el 2025 lo hizo ya con la competencia de primer equipo del mencionado club uruguayo, que le ha dado la confianza para desarrollarlo, esperando el 2026 pueda ser su año importante como joven delantero.

Mientras tanto, Biscayzacú es dos años más joven y nació en Veracruz. El joven que se reporta generó interés en clubes como Chivas, ha vivido toda su vida como prospecto de su actual club… el Defensor Sporting. El presente 2025 fue su primer roce con el primer equipo, donde poco a poco va forjando su camino en el ámbito profesional.