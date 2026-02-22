Xolos de Tijuana vs Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online
Sigue las acciones del partido que se llevará a cabo en el Estadio fronterizo entre el club bajacaliforniano y los Cañoneros de la fecha 7 del Clausura 2026.
Los Cañoneros de Mazatlán visitarán el Estadio Caliente para enfrentar a los Xolos de Tijuana y buscar su segundo triunfo en el presente Torneo Clausura 2026. El conjunto del puerto sinaloense venció a domicilio a Santos Laguna en la pasada fecha y tratará de dar otro batacazo en patio ajeno. Por su parte, los pupilos de Sebastián Abreu hilan cuatro partidos sin conocer la victoria y no quieren alejarse de la zona de clasificación a liguilla.
Te puede interesar: ¡No es Vinicius! Estrella EUROPEA denuncia actos racistas tras partido