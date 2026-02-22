Xolos de Tijuana vs Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Los Cañoneros de Mazatlán visitarán el Estadio Caliente para enfrentar a los Xolos de Tijuana y buscar su segundo triunfo en el presente Torneo Clausura 2026. El conjunto del puerto sinaloense venció a domicilio a Santos Laguna en la pasada fecha y tratará de dar otro batacazo en patio ajeno. Por su parte, los pupilos de Sebastián Abreu hilan cuatro partidos sin conocer la victoria y no quieren alejarse de la zona de clasificación a liguilla.

