¡Siguen invictos! Xolos de Tijuana y Pumas empatan 1-1 en la Jornada 8 del Clausura 2026

En un partido cerrado y con pocas emociones, ambos equipos dividieron los puntos al empatar 1-1. El primero gol del encuentro llegó al minuto 40 con un disparo de Árciga que desvía la defensa dejando al guardameta Navas sin opciones.

El empate llegó al 49 del primer tiempo con un disparo que le queda a Juninho para poder mandar el balón al fondo de las redes.

Con el empate, Pumas llega a 16 puntos y puede bajar posiciones si Cruz Azul y Toluca ganan. Por su parte, Xolos se mantiene con nueve puntos y con la posiibilidad de caer varias posiciones.

Este viernes 27 de febrero del 2026, arranca la actividad del Viernes Botanero y uno de los juegos más llamativos del día es el Xolos de Tijuana vs Pumas.

El juego arranca en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México y se va a disputar en el Estadio Caleinte. El encuentro promete muchas emociones pues se enfrentan el lugar 11 de la tabla que llega con 11 puntos y en sus últimos cinco juegos ha empatado cuatro, ante el tercer lugar con 15 puntos que es de los pocos equipos que se mantienen invictos en la competición.

Alineación de Xolos de Tijuana vs Pumas

La alineación de Xolos es:

Portero: Rodríguez

Defensas: Fernández, Porozo, Bilbao y Vega

Mediocampistas: Tona, Blanco, Castañeda, Rivero y Árciga

Delanteros: Nicholson

Por su parte, Pumas sale con la siguiente alineación:

Portero: Navas

Defensas: Angulo, Azuaje, Nathan Silva y Lopez

Mediocampistas: Carrillo, Vite, Carrasquilla y Medina

Delanteros: Juninho y Morales

