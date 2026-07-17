Xolos de Tijuana vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 16 de julio, juego de la jornada 1 del Apertura 2026; marcador online

Xolos vs Tigres

Xolos de Tijuana y los Tigres de la UANL comenzarán su participación en el Torneo Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX cuando se enfrenten en el Estadio Caliente en el marco de la Jornada 1. El silbatazo inicial para el duelo entre el cuadro fronterizo y el universitario está programado para las 9:10 p.m.