Xolos 1-0 Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 22 de agosto, partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online
Sigue todas las acciones EN VIVO del juego entre Tijuana y Chivas en el Estadio Caliente, juego de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Te puede interesar: ¡BORRADO! ‘Chicharito’ es BAJA de Chivas con Gabriel Milito como DT
Xolos recibe a Chivas en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Sebastián Abreu, el conjunto de Tijuana encara el partido luego de vencer a Pachuca en la Fecha 5, resultado con el que le quitaron el invicto a los ‘Tuzos’. En la presente campaña, el equipo de La Jauría no ha perdido en la cancha del Estadio Caliente, donde registran una victoria y un empate.
Del otro lado, Chivas llega al juego de la Jornada 6 tras dos derrotas consecutivas. Comandados por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ tiene tres derrotas en el certamen en curso de las cuales, dos han sido en territorio ajeno. Para el duelo en La Frontera, el Club Deportivo Guadalajara no cuenta con plantel completo debido a las ausencias de José Castillo, Alan Pulido, Omar Govea y Javier ‘Chicharito’ Hernández.
Alineaciones Xolos vs Chivas
Xolos: Rodríguez, Fernández, Porozo, Vega, Gómez, Tona, Castañeda, Arciga, Mora, Boya, Preciado.
Chivas: Rangel, Sepúlveda, Tapias, González, Campillo, Álvarez, Gutiérrez, Romo, Ledezma, Sandoval y González.
Te puede interesar: OFICIAL: Pumas se refuerza de última hora con exjugador del América