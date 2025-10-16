Y sería GRATIS: Chivas ya tendría en la mira a este refuerzo para el Clausura 2026

Chivas tiene en la mira a un posible refuerzo para el Clausura 2026 y se trata de Ricardo Marín, quien regresará al club tras estar un año de préstamo en el Club Puebla, donde actualmente juega el Apertura 2025. El delantero tendría que reportar con la institución a finales del año para decidir su futuro, el cual espera continuar en Guadalajara, como es el caso del posible reemplazo de Alan Pulido .

El oriundo de la Ciudad de México (CDMX) se marchó del club rojiblanco a inicios del 2025, ya que no tenía cabida en el proyecto del español Óscar García, quien se terminó yendo jornadas después . El canterano del América podría ser el primer fichaje de las Chivas para el Clausura 2026 y llegaría gratis, aunque de ello depende que mantenga su buen nivel con los poblanos.

Ricardo Marín es el refuerzo que llegaría gratis a Chivas para el Clausura 2026

Los números del posible refuerzo de Chivas para el Clausura 2026

Ricardo Marín está disputando su segundo torneo con el Club Puebla, que no la pasa nada bien en el actual torneo, pues es el último de la tabla con tan solo una victoria. El delantero marcó 4 goles en 13 partidos, que se reflejaron en 1,029 minutos dentro del terreno de juego en el Clausura 2025.

El exjugador de Chivas mantiene su racha goleadora en este Apertura 2025, pues lleva 3 tantos en 564 minutos disputados. Además, el nacido en la CDMX también marcó en la Leagues Cup 2025, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

El delantero podría ser la solución de Chivas, pues registra más goles que varios artilleros del conjunto rojiblanco, como lo es Alan Pulido, a quien se le termina contrato en diciembre de este año y en el actual torneo no lleva ninguna anotación. Otro futbolista que no ha rendido es Javier “Chicharito” Hernández, quien marcó su primer tanto de la temporada en un partido amistoso contra el América.

Ricardo Marín, el proyecto pausado de Chivas

Ricardo Marín llegó a Chivas en verano de 2023, con la encomienda de convertirse en el artillero del club, pese a su pasado americanista. Sin embargo, el delantero no pudo ser el referente del club al registrar solo 11 goles durante su estancia. Por lo anterior, el jugador de 27 años fue cedido al Puebla, a fin de que sumara más minutos y consolidarse en la Liga BBVA MX.