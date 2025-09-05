¿Y si ya perdió la práctica? Así fue realmente el último partido de Memo Ochoa, que aún no encuentra equipo

Memo Ochoa sigue sin encontrar equipo en el mercado de fichajes de verano y ya solo aspira a llegar a ligas exóticas de Europa y al futbol mexicano, por lo que en las últimas horas ha trascendido que negocia con un tradicional club de la Liga BBVA MX . Lo que llama la atención es que el portero tiene casi 4 meses sin jugar un partido, demasiado tiempo para un jugador que aspira a llegar al Mundial 2026.

Ochoa disputó su último partido el 17 de mayo de 2025 con el AVS de Portugal, ya que en los encuentros decisivos del club para no descender el mexicano fue relegado a la banca e incluso no fue tomado en cuenta en la convocatoria. Además, el examericanista fue el tercer portero de la Selección Mexicana que ganó la Copa Oro 2025 , por lo que no jugó ningún minuto.

Guillermo Ochoa Memo Ochoa lleva casi 4 meses sin jugar un partido; el último fue el 17 de mayo con el AVS

Así fue el último partido de Memo Ochoa en Portugal

Memo Ochoa jugó su último partido en el duelo de AVS ante Moreirense, partido que terminaría perdiendo su equipo por marcador de 3-0. El guardameta saltó a la cancha con el gafete de capitán, pero la derrota pesó en el grupo, ya que el equipo portugués se estaba jugando el ‘no descenso’.

TE PUEDE INTERESAR:



Ochoa ya no participó en los juegos decisivos en el que AVS se jugó la permanencia en la Primeira Liga. En el primer partido de playoffs estuvo en la banca. Mientras que en el segundo no fue convocado. Pese a ello, el mexicano se salvó de consumar su cuarto descenso en Europa.

Memo, en verano, tampoco vio minutos en el terreno de juego, pues con la Selección Mexicana acudió a la Copa Oro 2025 en un rol más de acompañar a los porteros jóvenes. Es que estuvieron Luis Malagón y Raúl Rangel, quienes fueron considerados por Javier Aguirre como el 1 y 2.

No obstante, el ex portero del América levantó junto a Edson Álvarez el título, tal vez el último con el combinado azteca, ya que a sus 40 años está viviendo sus últimos momentos en el futbol, aunque con la esperanza y el sueño de ir a su sexto Mundial en 2026.