Yareli Salazar busca regresar a Juegos Olímpicos después de una cirugía que casi la hace dejar el Ciclismo

El 2022 fue un año de terror para Yareli Salazar, la ciclista mexicana fue diagnosticada con endofibrosis de la arteria iliaca externa o “Pierna Muerta” cómo es mayor conocida en el deporte, una enfermedad que la llevó al extremo de su persona pero nunca se rindió y hoy vuelve a ser campeona centroamericana.

“Fue un momento que si me derrumbó mucho, incluso ni siquiera podía entrenar porque sinceramente no me sentía con ánimos para entrenar, lloraba muchísimo, pero ahora que estoy viendo eso de lejos, que ya quedó atrás, siento que me volvió muy fuerte, incluso en la bicicleta siento que soy mejor ciclista que antes”, comentó la doble medallista de Oro en San Salvador 2023.

Salazar habló sobre el récord mexicano en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el gran paso que dio la delegación mexicana en Ciclismo de Pista en San Salvador 2023, en donde ella conquisto dos preseas doradas en Madison y persecución por equipos.

“Sí, yo creo qué todos los deportes lo hicieron súper bien, nuestro caso el ciclismo histórico el medallero, porque nunca habíamos logrado tantas medallas de Oro, yo recuerdo que mis primeros juegos centroamericanos en Veracruz 2014, yo tenía 17 años y fui la única que otorgó medalla de Oro en velódromo, y ahora se lograron nueve medallas de Oro, hemos ido progresando, cada quien está muy enfocada en lo que tiene que hacer y creo que eso es lo que nos hace sobresalir de otros países, a pesar de qué pues muchas veces no tenemos el apoyo”, mencionó Salazar en conferencia de prensa.

Sueña con ganar una medalla en Paris 2024

Luego de participar en Tokyo 2020 en la prueba de ruta en donde no pudo terminar la competencia, Yareli quiere volver a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y cumplir el sueño de ganar una medalla olímpica.

“Mi sueño ahorita en estos juegos olímpicos, principalmente sería clasificar a Paris 2024 en persecución por equipos, porque al clasificar en persecución por equipos se clasifican las otras dos pruebas que serían Omnion y Madison, así que una vez clasificando ya depende de nosotras mismas y el rendimiento de cada una para ver quién va a competir en la prueba individual y en la prueba de Madison, así que primero que nada tengo ese objetivo y ya después pensar en tener un buen resultado que sería buscar alguna medalla” agregó Salazar.

