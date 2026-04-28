Yoshi And The Mysterious Book, ¿la gran sorpresa de la Nintendo Switch 2 para 2026?

La Nintendo Switch ha buscado desesperadamente distintas alianzas para consagrarse como la consola más importante de este año. Por tal motivo, la Switch 2 ha apostado todas sus fichas a Yoshi And The Mysterious Book, uno de los videojuegos más importantes y esperados del 2026.

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Yoshi And The Mysterious Book trae de regreso a Yoshi como el protagonista de esta aventura, la cual llegará en las próximas semanas a través de su lanzamiento a nivel internacional. Se trata, entonces, de un videojuego con el cual la Nintendo Switch 2 quiere alzar la cima mundial una vez más.

¿De qué trata Yoshi And The Mysterious Book?

La participación de Yoshi en la última película de Super Mario ha sido el impulso necesario para que este videojuego comience a estar en la conversación dentro de los más esperados del año. Por tal motivo, las aventuras que se esperan dentro de este título han llamado poderosamente la atención.

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Previews for Yoshi and the Mysterious Book are out and they are largely positive.



Many previewers were surprised how much they liked it.



It's not a traditional platformer, it's very exploratory and kind of like a 2D sandbox. There is no damage. pic.twitter.com/4GflHH50ho — Stealth (@Stealth40k) April 22, 2026

Lo primero a tener en cuenta es que este juego no se parece a otras aventuras estelarizadas por Yoshi, lo cual hace que sus expectativas sean aún más altas. En adición a ello, se detalla que sus escenarios son por demás espectaculares, algo que mejora mucho las ediciones pasadas.

Se trata, entonces, de un videojuego para la Nintendo Switch 2 en donde deberás superar distintos niveles, mismos que estarán llenos de dinamismo y herramientas que harán que Yoshi pase momentos divertidos y que lo lleven a la personalidad que tanto lo caracteriza.

¿Cuándo saldrá a la venta para Nintendo Switch 2?

Estamos a poco menos de un mes para la llegada de Yoshi And The Mysterious Book, pues informes sostienen que su lanzamiento será el próximo 21 de mayo en exclusiva para la Nintendo Switch 2. Además, se sabe que su versión digital tendrá un costo de 60 euros, mientras que su edición online costará 70 euros.