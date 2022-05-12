Zurdo Ramírez vs Dominic Boesel, por Box Azteca sábado 14 de mayo

Este sábado 14 de mayo, el mazatleco Gilberto El Zurdo Ramírez, enfrentará al alemán Dominic Boesel, en un combate de peso semicompleto que podrás ver EN VIVO por Box Azteca.

El mexicano levanta la mano para encaminarse a una oportunidad campeonil, pero tendrá que dar cuenta del teutón y su intento será transmitido este sábado 14 de mayo, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 11:00 PM.

El duelo, definirá al retador de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo, Dmitry Bivol, quien recién lo defendió con éxito ante Canelo Álvarez, ganándole por decisión unánime.

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Pelea relevante para Zurdo Ramírez

El oriundo de Mazatlán, Sinaloa, no solo se juega su camino por un cetro de campeonato mundial, pues expone en el pleito a celebrarse en Ontario, California su récord invicto en 43 peleas, de las cuales ha noqueado en 29 duelos.

Actualmente, Gilberto Ramírez destaca por ser el mexicano con la marca invicta más amplia, con sus 43 reyertas, seguido de Jaime Munguía, quien tiene 39 enfrentamientos sin conocer su derrota, y cierra el top 3, Rey Vargas quien presume de 35 choques.

Por su parte, Boesel ha agotado sus oportunidades y a los 32 años se le presenta una más, por lo cual, no dejará ir su chance, aunque en el papel sale como el menos favorito.