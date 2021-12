Alexander Zverev apoya a Djokovic como GOAT

Sigue el debate por el GOAT (Greatest of All Time) en el tenis mundial y el último en dar su opinión ha sido Alexander Zverev. El medallista olímpico se decanta claramente por Novak Djokovic , huyendo de una opinión más popular que según él sería para Federer o Nadal.

Voces a favor de Djokovic

La gran parte de aficionados al tenis en todo el mundo se decantan más bien entre Roger Federer o Rafa Nadal, dejando a Novak Djokovic a un lado en cuanto a popularidad y en este caso, en cuanto a ser considerado el mejor tenista de la historia. Aunque sí es cierto que cada vez son más las voces que rompen una lanza en favor del serbio. De este grupo es Sascha Zverev.

La opinión de Zverev

“Novak ha ganado tantos Grand Slams como Roger y Rafa. Es el que más semanas lleva como número uno y el que más veces ha acabado el año como el mejor. También el que más títulos de Masters 1000 tiene y muchas cosas más. No se puede ir siempre en contra de los números y decir que Roger y Rafa son mejores porque hemos sido siempre fans suyos desde una edad temprana. A veces toca ver las cosas de manera más realista y los récords de Novak son un hecho”, explica el tenista germano.

Sascha ha comentado acerca de su historial con diversos entrenadores. Con fama de jugador difícil de llevar y rebelde, el germano desvela quién es el que más le funciona desde siempre.

“Mi padre ha sido mejor que Lendl. No hay duda alguna respecto a eso. Creo que ha sido una buena experiencia ver cómo otros entrenadores han visto mi tenis. Para mí, más allá de mi padre, David Ferrer ha sido el mejor entrenador que he tenido en mi vida. Pero lamentablemente, tuvimos que parar el año pasado a causa del Covid-19. Él sería el único con el que pensaría repetir”, se ha sincerado Zverev, que no encajó tan bien con otros como Juan Carlos Ferrero”, dijo jugador el alemán.