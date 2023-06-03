12.6 millones de personas llamadas a votar en Estado de México

Ciudad de México. Las autoridades electorales del Estado de México confirmaron que 10 mil elementos de seguridad pública resguardarán la jornada electoral de este 4 de junio. 12.6 millones de electores está llamado a votar en las más de 20 mil casillas que se instalarán para elegir a la primera gobernadora del Estado.

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido, dijo que desde hace 6 meses se realizan los preparativos de una elección que ha convocado a observadores de 34 países.

"Hemos trabajado en protocolos de riesgo. No hay una región en especifico que nos preocupe, dijo la funcionaria.

"No hay ningún foco rojo previo a la jornada": Consejera IEEM, Patricia Lozano

La consejera del IEEM, Patricia Lozano, secundó las declaraciones y dijo que "no hay ningún foco rojo previo a la jornada. Esperamos una eleccion pacífica.

Pueden llevar sus marcadores, apuntó Lozano para atajar las recientes preocupaciones entre la ciudadanía sobre el lápiz que se usará en las urnas.

El Estado de México es la entidad con mayor número de electores a nivel estatal y junto con la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco aglutinan el 40 por ciento de todos los votantes en el país. Lo que haría de la entidad mexiquense un paso obligado para quien aspire a ganar la presidencia el próximo año.

¿A qué hora abrirán las casillas para votar en Estado de México?

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que las urnas estarán abiertas a partir de las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde. Hay que considerar que los sitios en donde se emitirán los sufragios cerrarán cuando ya no haya más personas en la fila.

Cabe destacar que desde el jueves 1 de junio comenzó la veda electoral, por lo que ningún partido político podrá llamar al voto de la población. A partir del cierre de casillas, a las 6 de la tarde, la veda electoral se levanta. Los partidos podrán a dar declaraciones a partir de ese momento.