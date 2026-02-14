¿El 14 de febrero es festivo por San Valentín? Los días de descanso que quedan en 2026

El 14 de febrero es una de las fechas más esperadas del año por quienes celebran el Día del Amor y la Amistad. Pero más allá de los regalos y cenas románticas, muchos se preguntan si esta fecha implica descanso oficial en México.

La duda surge porque febrero sí incluye un puente vacacional, lo que podría generar confusión entre trabajadores y estudiantes. Entonces, ¿el 14 de febrero es considerado festivo oficial en 2026? Y si no lo es, ¿qué días de descanso aún quedan en el calendario del año?

TE PODRÍA INTERESAR: SAN VALENTÍN ENDULZA LA ECONOMÍA: EL 14 DE FEBRERO, EL CHOCOLATE Y LAS FLORES IMPULSA EMPLEOS EN MÉXICO

¿San Valentín es festivo oficial en México?

No. El 14 de febrero, conocido como Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, no es un festivo oficial en México y no genera descanso obligatorio laboral o escolar. Esta fecha se celebra social y culturalmente con regalos, cenas o actividades románticas, pero no está contemplada como día de asueto por la Ley Federal del Trabajo ni por el calendario oficial de feriados.

En general, el Día de San Valentín es una conmemoración social no laboral, similar a otras celebraciones como el Día de las Madres o el Día del Padre, que tampoco son días festivos oficiales en el país.

¿Qué días de febrero 2026 son festivos?

Aunque el 14 de febrero no es feriado oficial, sí hay un día de descanso obligatorio pero es a principios de mes:

Día de la Constitución Mexicana: La Ley Federal del Trabajo establece que el feriado del 5 de febrero (conmemoración del Día de la Constitución) se traslada al primer lunes de febrero, por lo que el lunes 2 de febrero fue un día de descanso obligatorio para trabajadores, y muchos centros de trabajo y escuelas no operaron ese día.

Ese traslado legal tiene como objetivo facilitar un puente vacacional largo, lo que se conoce popularmente como “megapuente”, y es común que se aproveche para viajes o reuniones familiares.

¿Cuáles son los feriados que quedan en México en 2026?

El calendario oficial de días festivos en México marca otros días obligatorios de descanso para este año:

Días festivos oficiales que quedan en 2026



16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (tercer lunes de marzo)

1 de mayo: Día del Trabajo

16 de septiembre: Día de la Independencia

16 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana (tercer lunes de noviembre)

25 de diciembre: Navidad

Estos días son considerados descansos obligatorios por ley, lo que implica suspensión de labores y, normalmente, cierre de oficinas gubernamentales, bancos y muchas empresas.

¿En qué casos sí hay descanso?

Los días festivos oficiales mencionados por la ley implican descanso con goce de salario, y si alguien labora en ellos debe recibir pago adicional conforme a la normativa laboral.

En contraste, celebraciones como San Valentín (14 de febrero) solo motivan actividades sociales y comerciales, pero no alteran las jornadas laborales ni generan días de descanso obligatorios.