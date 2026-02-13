San Valentín endulza la economía: el 14 de febrero, el chocolate y las flores impulsa empleos en México

San Valentín no solo pinta de rojo y rosa las calles, también mueve millones en la economía mexicana. Este 14 de febrero de 2026, que caerá en sábado, promete extender la celebración durante todo el fin de semana, impulsando especialmente a las industrias del chocolate y las flores, dos sectores que en conjunto generan más de 500 mil empleos directos e indirectos en el país.

Derrama económica este Día del Amor y la Amistad

El Día del Amor y la Amistad se ha convertido en una de las fechas más importantes para el comercio nacional. Para 2026, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) proyecta una derrama económica de 36.2 mil millones de pesos, lo que representaría un aumento de 11.4% respecto al año anterior y beneficiaría directamente a 4.8 millones de unidades económicas de los sectores comercio, servicios y turismo, como florerías, chocolaterías, restaurantes, hoteles y tiendas departamentales.

Celebrar el Día del Amor y la Amistad en 2026 es 15.8% más caro. El gasto promedio alcanza los $3,037, reflejo de una inflación que sigue presionando a las familias. #SanValentínConInflación #ANPECInforma pic.twitter.com/Ukcj8okrs3 — ANPEC (@ANPECmx) February 12, 2026

Chocolates y flores, regalos que generan millones de pesos

En el caso del sector chocolatero, Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (ASCHOCO) informó que 2025 cerró con ventas aproximadas de 46 mil 700 millones de pesos y estima que en 2026 la cifra alcance los 50 mil 400 millones.

Su director general, Paolo Quadrini, detalló que tan solo el 14 de febrero representa el 10% de las ventas anuales del sector y que el 30% de las personas que darán un regalo incluirán chocolate.

Los estados con mayor consumo son la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Esta industria genera más de 60 mil empleos directos y cerca de 200 mil indirectos, beneficiando a más de 45 mil familias productoras.

Por su parte, el Consejo Mexicano de la Flor (CONMEXFLOR) destacó que el 14 de febrero es la segunda fecha más importante para los floricultores.

Su presidente, Federico Martínez, señaló que la demanda de flores como rosa, clavel, crisantemo, orquídea y tulipán aumenta hasta 500%, generando una derrama económica de 3 mil millones de pesos.

El Estado de México, Puebla, Morelos y Michoacán lideran la producción nacional. Además, datos de la Cámara Nacional de Floricultura indican que el sector florícola genera cerca de 300 mil empleos directos e indirectos.

Así, entre cajas de chocolate y ramos de flores, el amor no solo se celebra: también se traduce en crecimiento, empleo y oportunidades para miles de familias mexicanas.