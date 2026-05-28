Alemania busca mexicanos para trabajar; abren vacantes con requisitos básicos y curso incluido

Alemania abrió una convocatoria para contratar mexicanos y ya fijó una fecha límite para quienes estén interesados en participar; las vacantes de trabajo forman parte de un proceso de vinculación laboral que se realizará a finales de julio y están dirigidas a profesionistas con título, cédula y experiencia comprobable.

La oportunidad fue difundida a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), que invitó a los mexicanos interesados a registrarse antes del 22 de julio; quienes superen las etapas de selección para estas vacantes en Alemania deberán cursar capacitación en idioma alemán antes de incorporarse al proceso de contratación.

¿Qué requisitos piden para aplicar a las vacantes en Alemania?

La convocatoria está dirigida a mexicanos titulados en fisioterapia que cuenten con la documentación necesaria para acreditar su formación profesional; entre los requisitos solicitados se encuentran:



Título profesional en fisioterapia.

Cédula profesional.

Experiencia laboral comprobable.

Las vacantes de trabajo en Alemania buscan cubrir puestos relacionados con atención y rehabilitación física, una de las áreas donde existe demanda de personal especializado, por ello, las autoridades recomendaron revisar con anticipación los documentos requeridos para evitar contratiempos durante el proceso de selección.

La capacitación en alemán será obligatoria

Uno de los puntos más importantes de la convocatoria es el idioma: Los mexicanos que resulten seleccionados para estas vacantes deberán cursar capacitación en alemán antes de incorporarse a su nuevo trabajo.

El programa de formación tendrá una duración aproximada de ocho meses y forma parte del proceso previo a la contratación. La finalidad es que los candidatos cuenten con las herramientas necesarias para comunicarse en su entorno laboral y adaptarse a las actividades que desempeñarán en Alemania.

¿Cuándo es la jornada de vinculación laboral?

Las vacantes serán promovidas mediante una jor nada de vinculación laboral virtual programada del 27 al 31 de julio ; durante esos días se dará seguimiento a los perfiles registrados y se realizarán las etapas correspondientes del proceso.

Los interesados deberán completar su registro antes del 22 de julio a través del Servicio Nacional de Empleo, ya que después de esa fecha no se recibirán nuevas postulaciones.

¿Dónde registrarse para participar?

Las personas interesadas en estas vacantes de trabajo pueden acudir a la oficina del Servicio Nacional de Empleo más cercana a su domicilio para recibir orientación sobre el proceso.

Alemania mantiene abiertas estas vacantes como parte de sus programas de incorporación de personal especializado, por lo que quienes estén interesados deberán reunir su documentación y registrarse dentro del plazo establecido.