¿Cambios en el dólar? Así cierra el tipo de cambio en México y otros mercados este jueves

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró un leve aumento para el final de la jornada de este jueves. Así cierra el tipo de cambio en México este 28 de mayo 2026.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de este 28 de mayo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.70 pesos la compra y en $13.54 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.70 pesos la compra y en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV este 28 de mayo 2026?

El mercado mexicano registró una jornada a la baja este 28 de mayo de 2026. El principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 68,866.28 puntos, lo que representó una caída de 1.65%, equivalente a una pérdida de 1,155.07 unidades.

Durante la sesión, el volumen de operación alcanzó los 197.8 millones de títulos, reflejando una actividad relevante pese al retroceso del índice.

Cierre de Wall Street hoy 28 de mayo 2026

Wall Street cerró la jornada de este 28 de mayo de 2026 con ganancias, impulsado por el buen desempeño del sector tecnológico.



El Dow Jones Industrial Average subió 0.2%, para ubicarse en 39,982.45 puntos.

subió 0.2%, para ubicarse en 39,982.45 puntos. El S&P 500 ganó 0.5%, cerrando en 5,412.76 unidades, un nuevo máximo histórico.

ganó 0.5%, cerrando en 5,412.76 unidades, un nuevo máximo histórico. El Nasdaq Composite avanzó 0.8%, hasta los 17,245.33 puntos, también en niveles récord.

Cierre del Bitcoin HOY 28 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de este jueves 28 de mayo 2026, en 73 mil 549 dólares por unidad, registrando una baja importante de 1.03% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró una baja importante para este jueves, tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 273 mil 576 pesos por unidad.

Precio del petróleo se aleja de los cien pesos este jueves

El precio del petróleo termina la jornada con resultados mixtos, después de una sesión de negociación volátil, mientras los operadores analizaban informes contradictorios sobre el progreso de un posible acuerdo para extender un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.



Petróleo Brent - 93.71 dólares el barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 92.97 dólares el barril.

Los precios del petróleo han mostrado volatilidad en las últimas sesiones debido a las señales contradictorias sobre la posibilidad de que finalice la guerra de tres meses con Irán y la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

Con información de Reuters...