¿Cuánto cuesta el dólar? Así cierra la jornada financiera este viernes 29 de mayo

¿Es un mal día para el cierre financiero? Este viernes 29 de mayo, el peso mexicano mostró movimientos frente al dólar en un contexto de volatilidad en los mercados, mientras la Bolsa Mexicana de Valores cerró en terreno negativo.

Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 29 de mayo

Mal día para el cierre de jornada. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de este 29 de mayo de 2026 con pérdidas, luego de que el índice S&P/BMV IPC se ubicara en 68,587.74 puntos, lo que representó una caída de 0.4%, equivalente a un retroceso de 278.54 unidades respecto al cierre previo.

Así cierra el Wall Street hoy

El Wall Street cerró la jornada de este 29 de mayo de 2026 con resultados mixtos, en un entorno marcado por la cautela de los inversionistas ante señales económicas y expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos.

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada con resultados mixtos:



El Dow Jones subió 0.1%, a 38,452.12 puntos

El S&P 500 avanzó 0.2%, a 5,321.45 unidades

El Nasdaq Composite ganó 0.3%, a 16,845.67 puntos

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 29 de mayo?

Los futuros del petróleo cayeron un 2% este viernes y se encaminan a registrar su mayor descenso semanal desde principios de abril.

El desplome ocurre tras los informes que confirman el preacuerdo entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego, lo que disipa de inmediato el temor a una crisis prolongada de suministro en Oriente Medio.



Petróleo Brent (Julio): 91.82 dólares (Contrato de agosto en 90.81 dólares, bajando un 2%).

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): 87.20 dólares (Descenso del 1.9%).

Mezcla mexicana de exportación: 81.40 dólares el barril (Valor estimado).

Precio del dólar hoy 29 de mayo de 2026 en Banco Azteca

Gracias al optimismo por la extensión de la tregua internacional, así se encuentran los niveles de compra y venta en ventanilla para este viernes de quincena: compra: 16.00 pesos y la venta: 18.19 pesos.

Mientras que el valor del dólar canadiense en Banco Azteca también presenta un ajuste a la baja este viernes, cotizando en ventanilla en: compra: 10.70 peso y venta: 13.54 pesos