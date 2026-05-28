Bloqueo total desata el caos en la carretera Álamo - Tamazunchale
Consulta el estado de las carreteras en tiempo real hoy. Te informamos sobre choques, tráfico pesado y rutas alternas para que viajes seguro.
Evita contratiempos en tu ruta y consulta aquí el estado de las carreteras en tiempo real. En este espacio encuentras las alertas de última hora, reportes de accidentes hoy, cierres parciales de circulación y las zonas con mayor tráfico pesado en las autopistas del país. Mantente actualizado al momento con la situación vial antes de salir y planifica tus traslados sin sorpresas en el camino.
Accidente vial provoca cierre parcial en la carretera Pachuca-Tuxpan
¡Tráfico detenido! Manifestantes cierran por completo la circulación en San Felipe Orizatlán
Un bloqueo total paraliza la circulación en el estado de Hidalgo, debido a una concentración de personas que obstruye ambos sentidos de la carretera Álamo - Tamazunchale.
El corte al tráfico se ubica específicamente en el kilómetro 020+500, en la zona correspondiente al municipio de San Felipe Orizatlán, lo que ya genera largas filas de vehículos y obliga a buscar rutas alternas.
#TomePrecauciones en #Hidalgo se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 020+500, de la carretera Álamo - Tamazunchale a la altura del Mpio. San Felipe Orizatlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ofl4R6Exk5— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 28, 2026
¡Alerta vial! El punto exacto donde un fuerte percance frena la circulación en Veracruz
Un fuerte percance vial amenaza con arruinar el viaje de decenas de automovilistas en Veracruz, luego de que el paso quedara parcialmente bloqueado en la ruta que conecta el entronque La Tinaja con Santa Cruz.
El punto crítico se localiza a la altura del kilómetro 039+500, donde las filas de vehículos ya comienzan a acumularse, obligando a los conductores a detenerse o avanzar a vuelta de rueda.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 039+500, de la carretera ent. La Tinaja - Santa Cruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/XmSh8sHgKa— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 28, 2026
¡Milagro en la Cardel - Poza Rica! Vuelca y explota pipa de combustible en Veracruz
En el estado de Veracruz, un camión cisterna cargado con hidrocarburo sufrió una volcadura que derivó en un fuerte incendio sobre la carretera Cardel - Poza Rica. A pesar de la magnitud del siniestro, el conductor del vehículo consiguió evacuar la cabina a tiempo, resultando únicamente con heridas leves.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 075+000, de la carretera Cardel - Poza Rica. Se orienta a la ciudadanía #Rutaalterna carretera Martínez de la Torre-Canoas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/BcPTLMRIpi— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 28, 2026
Bloqueo en López Portillo para exigir la búsqueda de Liliana Vite
Habitantes del Estado de México realizan un bloqueo sobre la Vía José López Portillo, justo a la altura de la estación del Mexibús Cartagena, en el municipio de Tultitlán. Con esta manifestación, los inconformes exigen a las autoridades agilizar las labores de búsqueda para localizar a Liliana Vite Ángel, una mujer que se encuentra desaparecida desde el pasado 18 de mayo.
Tránsito lento en la San Luis Potosí - Querétaro: Choque afecta la circulación
Un accidente vial en el estado de Guanajuato provoca el cierre parcial de la circulación sobre la carretera San Luis Potosí - Querétaro.
La reducción de carriles se registra a la altura del kilómetro 096+700, por lo que se hace un llamado a los automovilistas a tomar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades en la zona.
#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 096+700, de la carretera San Luis Potosí - Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/tVDckP5bHQ— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 28, 2026
Tráfico afectado en Yucatán: Choque restringe la circulación
Un accidente vial en el estado de Yucatán genera el cierre parcial de la circulación sobre la carretera Kantunil-Puerto Juárez.
La afectación al tránsito se ubica con rumbo hacia Cancún, en las inmediaciones del kilómetro 092+500, por lo que se recomienda extremar precauciones y respetar los señalamientos en la zona.
#TomePrecauciones en #Yucatán se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 092+500, de la carretera Kantunil- Puerto Juárez, con dirección a Cancún. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/iQ9oGSmDSW— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 28, 2026
Tránsito lento con rumbo a Hidalgo
Un percance automovilístico en el estado de Puebla restringe de manera parcial el tránsito de vehículos en la carretera Pachuca-Tuxpan.
El incidente se ubica en las inmediaciones del kilómetro 182+900, perjudicando el flujo de los automóviles que avanzan con rumbo hacia la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ante esta reducción de carriles, la Guardia Nacional Carreteras exhorta a los conductores a extremar cuidados y a seguir las indicaciones del personal desplegado en el sitio.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 182+900, de la carretera Pachuca-Tuxpan, con dirección a Pachuca, Hgo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/LZC3Hjhiar— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 28, 2026
¡Alerta en el Estado de México! Accidente provoca cierre parcial en la Toluca-Palmillas
Un accidente vial en el Estado de México provoca el cierre parcial de la circulación sobre la carretera Toluca-Palmillas. La reducción de carriles se localiza en las inmediaciones del kilómetro 008+500, por lo que es necesario atender las indicaciones del personal de tránsito que resguarda la zona.
#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 008+500, de la carretera Toluca-Palmillas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/qBt8UEEvtu— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 28, 2026