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Bloqueo total desata el caos en la carretera Álamo - Tamazunchale

Consulta el estado de las carreteras en tiempo real hoy. Te informamos sobre choques, tráfico pesado y rutas alternas para que viajes seguro.

Accidente
¿Hay tráfico en tu ruta? Revisa el reporte de accidentes en carretera hoy y las alertas de la Guardia Nacional antes de salir de viaje.|GN Carreteras

Escrito por: Ollinka Méndez

Evita contratiempos en tu ruta y consulta aquí el estado de las carreteras en tiempo real. En este espacio encuentras las alertas de última hora, reportes de accidentes hoy, cierres parciales de circulación y las zonas con mayor tráfico pesado en las autopistas del país. Mantente actualizado al momento con la situación vial antes de salir y planifica tus traslados sin sorpresas en el camino.

Accidente vial provoca cierre parcial en la carretera Pachuca-Tuxpan

¡Tráfico detenido! Manifestantes cierran por completo la circulación en San Felipe Orizatlán

Un bloqueo total paraliza la circulación en el estado de Hidalgo, debido a una concentración de personas que obstruye ambos sentidos de la carretera Álamo - Tamazunchale.

El corte al tráfico se ubica específicamente en el kilómetro 020+500, en la zona correspondiente al municipio de San Felipe Orizatlán, lo que ya genera largas filas de vehículos y obliga a buscar rutas alternas.

¡Alerta vial! El punto exacto donde un fuerte percance frena la circulación en Veracruz

Un fuerte percance vial amenaza con arruinar el viaje de decenas de automovilistas en Veracruz, luego de que el paso quedara parcialmente bloqueado en la ruta que conecta el entronque La Tinaja con Santa Cruz.

El punto crítico se localiza a la altura del kilómetro 039+500, donde las filas de vehículos ya comienzan a acumularse, obligando a los conductores a detenerse o avanzar a vuelta de rueda.

¡Milagro en la Cardel - Poza Rica! Vuelca y explota pipa de combustible en Veracruz

En el estado de Veracruz, un camión cisterna cargado con hidrocarburo sufrió una volcadura que derivó en un fuerte incendio sobre la carretera Cardel - Poza Rica. A pesar de la magnitud del siniestro, el conductor del vehículo consiguió evacuar la cabina a tiempo, resultando únicamente con heridas leves.

Bloqueo en López Portillo para exigir la búsqueda de Liliana Vite

Habitantes del Estado de México realizan un bloqueo sobre la Vía José López Portillo, justo a la altura de la estación del Mexibús Cartagena, en el municipio de Tultitlán. Con esta manifestación, los inconformes exigen a las autoridades agilizar las labores de búsqueda para localizar a Liliana Vite Ángel, una mujer que se encuentra desaparecida desde el pasado 18 de mayo.

Tránsito lento en la San Luis Potosí - Querétaro: Choque afecta la circulación

Un accidente vial en el estado de Guanajuato provoca el cierre parcial de la circulación sobre la carretera San Luis Potosí - Querétaro.

La reducción de carriles se registra a la altura del kilómetro 096+700, por lo que se hace un llamado a los automovilistas a tomar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades en la zona.

Tráfico afectado en Yucatán: Choque restringe la circulación

Un accidente vial en el estado de Yucatán genera el cierre parcial de la circulación sobre la carretera Kantunil-Puerto Juárez.

La afectación al tránsito se ubica con rumbo hacia Cancún, en las inmediaciones del kilómetro 092+500, por lo que se recomienda extremar precauciones y respetar los señalamientos en la zona.

Tránsito lento con rumbo a Hidalgo

Un percance automovilístico en el estado de Puebla restringe de manera parcial el tránsito de vehículos en la carretera Pachuca-Tuxpan.

El incidente se ubica en las inmediaciones del kilómetro 182+900, perjudicando el flujo de los automóviles que avanzan con rumbo hacia la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ante esta reducción de carriles, la Guardia Nacional Carreteras exhorta a los conductores a extremar cuidados y a seguir las indicaciones del personal desplegado en el sitio.

¡Alerta en el Estado de México! Accidente provoca cierre parcial en la Toluca-Palmillas

Un accidente vial en el Estado de México provoca el cierre parcial de la circulación sobre la carretera Toluca-Palmillas. La reducción de carriles se localiza en las inmediaciones del kilómetro 008+500, por lo que es necesario atender las indicaciones del personal de tránsito que resguarda la zona.

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