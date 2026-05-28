Bloqueo total desata el caos en la carretera Álamo - Tamazunchale

Un bloqueo total paraliza la circulación en el estado de Hidalgo, debido a una concentración de personas que obstruye ambos sentidos de la carretera Álamo - Tamazunchale.

El corte al tráfico se ubica específicamente en el kilómetro 020+500, en la zona correspondiente al municipio de San Felipe Orizatlán, lo que ya genera largas filas de vehículos y obliga a buscar rutas alternas.