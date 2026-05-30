Más de 19.1 billones de pesos: deuda pública de México sube 3.2% en un año

La deuda pública de México mantiene una tendencia ascendente y se acerca a un nuevo umbral histórico. Al cierre de abril, el saldo total se ubicó en 19.1 billones de pesos, lo que representa un incremento de 3.2% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se situaba en 17.8 billones.

¿Qué está pasando con la deuda pública?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre de abril el saldo alcanzó los 19.1 billones de pesos, lo que representa un crecimiento de 3.2% frente al mismo periodo del año pasado.

Este incremento se da en un contexto donde el gasto del gobierno también ha ido al alza, mientras que los ingresos no han crecido al mismo ritmo.

Durante los primeros meses del año el gobierno gastó más de lo que ingresó, lo que ha presionado el balance fiscal.

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Finanzas públicas y deuda pública a abril de 2026



Al cierre de abril, las finanzas públicas mantuvieron una posición sólida y consistente con las metas anuales aprobadas por el H. Congreso de la Unión. Los balances fiscales registraron un desempeño mejor… pic.twitter.com/zvk7hYeTuQ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 29, 2026

Aunque los ingresos tributarios, es decir, los provenientes de impuestos, registraron un ligero aumento, no fue suficiente para compensar el incremento en el gasto público, especialmente en rubros como el gasto corriente, lo que el gobierno utiliza para cubrir sus gastos del día a día.

Además, el balance presupuestario primario, que mide la diferencia entre ingresos y gastos sin considerar el pago de intereses de la deuda, mostró una caída importante respecto al año anterior.

Esto refleja que las finanzas públicas enfrentan mayores presiones, lo que obliga al gobierno a recurrir a más endeudamiento.

El nivel de deuda no solo sigue creciendo, sino que también se acerca rápidamente a la barrera de los 20 billones de pesos, un nivel que marcaría un nuevo récord.

Deuda pública supera los 18 billones de pesos en marzo

Al presentar el reporte "Navegando las Finanzas Públicas del 2025", se reveló que la deuda pública de México suma 18.8 billones de pesos, siendo su nivel más alto en 25 años en el mes de marzo.

En caso de repartir la deuda pública, cada mexicano debería pagar alrededor de 140 mil 736 pesos, un aumento importante respecto al mismo periodo del año anterior, según Jorge Cano, Coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa. Por otro lado, en 2024, los mexicanos debían 136 mil 738 pesos por persona.

¿Cómo afecta la deuda pública a los mexicanos?

Los mexicanos se ven afectados por la deuda pública de México dentro de dos grandes rubros, el primero son las limitaciones del presupuesto público, mientras que el segundo se presenta en mayores costos para los contribuyentes, lo que podría traducirse en, menos inversión en infraestructura, recortes en servicios sociales, reducción de presupuesto para sectores como educación, salud y seguridad, además del aumento a la dependencia, lo que significa que la calidad de los bienes y servicios que reciben los ciudadanos disminuye.