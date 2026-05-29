¿Cuánto cuesta la gasolina hoy viernes 29 de mayo en CDMX, Edomex y Nuevo León?

¡Llegamos al último viernes de mayo! El cierre de mes se siente en el bolsillo y la cercanía del fin de semana incrementa el flujo vehicular en las principales estaciones de servicio del país. En esta jornada, los costos promedio muestran ligeros ajustes al alza, sobre todo en las regiones con mayor demanda industrial y turística. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te presentamos el reporte oficial del precio de la gasolina en México hoy, viernes 29 de mayo de 2026.

A continuación, revisamos los precios por litro en cuatro de los estados que lideran las tendencias de búsqueda y consumo: CDMX, Edomex, Nuevo León y Tamaulipas.

Precio promedio de la gasolina en México hoy 29 de mayo

Gasolina Regular (Magna): $23.68 pesos por litro.

$23.68 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.47 pesos por litro.

$28.47 pesos por litro. Diésel: $27.27 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 29 de mayo

En las 16 alcaldías de la capital del país, el costo promedio por litro se ubica en los siguientes rangos:



Gasolina Regular (Magna): $23.80 pesos por litro.

$23.80 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.71 pesos por litro.

$28.71 pesos por litro. Diésel: $27.00 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Edomex hoy 29 de mayo

La zona conurbada del Estado de México y el Valle de Toluca mantienen costos ligeramente inferiores a los de la CDMX:



Gasolina Regular (Magna): $23.66 pesos por litro.

$23.66 pesos por litro. Gasolina Premium: $28.04 pesos por litro.

$28.04 pesos por litro. Diésel: $26.88 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 29 de mayo

Monterrey y su área metropolitana registran una de las tendencias más elevadas del territorio nacional, superando el promedio general:



Gasolina Regular (Magna): $24.00 pesos por litro.

$24.00 pesos por litro. Gasolina Premium: $29.48 pesos por litro.

$29.48 pesos por litro. Diésel: $27.12 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Tamaulipas hoy 29 de mayo

Por su ubicación estratégica y el beneficio fiscal de la zona fronteriza, Tamaulipas se posiciona como uno de los estados más económicos:



Gasolina Regular (Magna): $21.89 pesos por litro.

$21.89 pesos por litro. Gasolina Premium: $25.64 pesos por litro.

$25.64 pesos por litro. Diésel: $25.45 pesos por litro.

¿Dónde se ubican los precios más altos este 29 de mayo?

Para este viernes, la brecha de precios se hace notar de norte a sur. Si te encuentras en Tamaulipas, puedes llenar el tanque con gasolina Magna pagando únicamente $21.89 pesos por litro en promedio. Por el contrario, en Nuevo León, los usuarios de gasolina Premium enfrentan el costo más alto de este reporte, alcanzando los $29.48 pesos por litro.

En la CDMX, alcaldías del oriente de la ciudad como Iztapalapa muestran estaciones con precios de Magna por debajo de los $23.30 pesos, mientras que la zona poniente centraliza los costos de Premium más elevados.